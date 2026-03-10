Original-Research: FACC AG (von Montega AG): Kaufen

Original-Research: FACC AG - von Montega AG

10.03.2026 / 11:00 CET/CEST
Einstufung von Montega AG zu FACC AG

     Unternehmen:               FACC AG
     ISIN:                      AT00000FACC2

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      10.03.2026
     Kursziel:                  17,00 EUR (zuvor: 12,00 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Bastian Brach

FY 2025: Signifikanter Anstieg von Top und Bottom Line - Ausblick auf 2026
positiv

FACC hat zuletzt vorläufige Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr und eine
erste Guidance für das laufende Jahr veröffentlicht.

[Tabelle]

Wachstumspfad weiter intakt: Mit einem Umsatzanstieg von 18,6% yoy und einer
EBIT-Marge von 7,3% verzeichnete FACC ein starkes Schlussquartal, wenngleich
die Ergebnisse sowohl auf der Umsatz- als auch auf der Ergebnisebene leicht
unterhalb unserer Erwartungen lagen. Im Gesamtjahr markiert 2025 dennoch
bereits das vierte Jahr in Folge mit zweistelligem Umsatzwachstum, das sich
zunehmend auch in einer verbesserten Profitabilität widerspiegelt. Treiber
dieser Entwicklung ist insbesondere das CORE-Programm (siehe Comment vom 13.
November 2025), dessen Effizienzmaßnahmen in Kombination mit dem
verbesserten Umsatz zu einem EBIT i.H.v. 42,3 Mio. EUR führten.

Modellanpassungen: Die Fortschritte bei der Umsetzung des CORE-Programms
reflektieren wir stärker in unseren Prognosen und passen die operativen
Annahmen für die kommenden Jahre an. Während die Top-Line-Prognosen
weitgehend unverändert bleiben, berücksichtigen wir auf der Kostenseite eine
höhere Effizienz in Produktion und Verwaltung. Entsprechend erhöhen wir
unsere Ergebnisschätzungen insbesondere ab 2026 und erwarten zukünftig eine
sukzessive Verbesserung der Profitabilität.

Ausblick 2026: FACC blickt mit einem prognostizierten Umsatzwachstum von
5-15% (MONe: 11,8%) und einer angestrebten EBIT-Marge von 5,5% (+1,2 PP yoy)
optimistisch auf das kommende Geschäftsjahr. Die Guidance unterstreicht den
weiteren Hochlauf der Produktionsraten, insbesondere von Airbus (~870
Flugzeuge in 2026, +9,7% yoy), steht jedoch unter dem Vorbehalt der globalen
Lieferkettendynamik. Ein zentraler Unsicherheitsfaktor bleibt dabei die
anhaltende Triebwerksknappheit, insbesondere bei Triebwerken von Pratt &
Whitney, die aufgrund von Qualitätsproblemen teilweise aus dem
Flottenbetrieb genommen werden mussten. In der Folge kommt es weiterhin zu
verspäteten Triebwerkslieferungen, wodurch Airbus zeitweise fertige
Flugzeuge ohne Antriebssystem zwischenparken muss. Für FACC dürften sich die
direkten Auswirkungen zunächst jedoch in Grenzen halten, da das Unternehmen
seine Komponenten bereits in frühen Produktionsphasen liefert und somit
nicht von der finalen Auslieferung abhängig ist. Dennoch könnten anhaltende
Engpässe den Produktionshochlauf der OEMs temporär bremsen und damit das
kurzfristige Wachstumstempo der FACC reduzieren.

Fazit: FACC hat ein starkes Geschäftsjahr 2025 erfolgreich abgeschlossen und
damit weitere Fortschritte auf dem Weg zum mittelfristigen
Profitabilitätsziel (8% EBIT-Marge) erzielt. Branchenseitig bleibt das
Umfeld insgesamt unterstützend, auch wenn Risikofaktoren wie die anhaltende
Triebwerksknappheit sowie geopolitische Unsicherheiten im Mittleren Osten
auch im Jahr 2026 für Volatilität in der Lieferkette sorgen könnten. Wir
bekräftigen unsere Kaufempfehlung mit einem erhöhten Kursziel von 17,00 EUR.



