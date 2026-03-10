Original-Research: Masterflex SE (von Montega AG): Kaufen

Original-Research: Masterflex SE - von Montega AG

10.03.2026 / 14:54 CET/CEST
---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu Masterflex SE

     Unternehmen:               Masterflex SE
     ISIN:                      DE0005492938

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      10.03.2026
     Kursziel:                  21,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Bastian Brach

Rekordergebnis trotz schwacher Industrie - robuste Entwicklung in
margenstarken Segmenten

Masterflex hat auf Basis vorläufiger Zahlen für das Geschäftsjahr 2025
erneut Rekordwerte beim Ergebnis erzielt und damit seine Prognose in der
Mitte der ausgegebenen Spanne erfüllt. Treiber waren insbesondere eine hohe
Nachfrage im Medizintechnikbereich sowie eine starke Entwicklung des
US-Geschäfts, während sich die Nachfrage aus klassischen Industriebranchen
in Europa weiterhin schwach zeigte.

[Tabelle]

Starke Umsatzentwicklung in Q4 trifft unsere Erwartungen: Mit einem Umsatz
von 102,6 Mio. EUR (+4,6% yoy) liegt Masterflex nahezu exakt auf Höhe
unserer Prognose von 102,7 Mio. EUR und konnte im Schlussquartal die
Wachstumsrate auf 7,5% steigern. Die Entwicklung wurde maßgeblich von der
positiven Nachfrage im hochmargigen Medizintechnikbereich getragen, dessen
Umsatzanteil auf 21% (+3PP yoy) anstieg. Gleichzeitig entwickelte sich das
US-Geschäft ebenfalls dynamisch und konnte weiter zulegen. Die Nachfrage aus
industriellen Endmärkten blieb hingegen angesichts der schwachen Konjunktur
insbesondere in Deutschland verhalten und verzeichnete einen moderaten
Rückgang.

Operatives Ergebnis in der Mitte der Guidance: Auf Ergebnisebene setzte sich
die positive Margenentwicklung fort, wenngleich unsere Erwartungen im
traditionell ergebnisschwachen vierten Quartal leicht um 0,8 Mio. EUR
verfehlt wurden. Das EBIT stieg im Gesamtjahr 2025 um 9,2% auf 13,7 Mio.
EUR, sodass die Marge trotz negativen Sondereffekten aus Währungsverlusten
und Anlaufkosten für den Werksaufbau in Marokko auf 13,3% (+0,5PP) anstieg.
Damit erreichte Masterflex die Mitte der eigenen Guidance i.H.v. 12-15 Mio.
EUR.

Ausblick auf 2026: Mit Blick auf 2026 erwarten wir ein weiterhin gemischtes
Umfeld. Höhere Ölpreise infolge des Iran-Konflikts könnten die
konjunkturelle Entwicklung insbesondere in Deutschland belasten und damit
auch die Nachfrage aus der Industrie dämpfen. Gleichzeitig dürften sich die
Anlaufkosten für den neuen Luftfahrtstandort in Marokko fortsetzen, die wir
für 2026 auf knapp 1 Mio. EUR prognostizieren, vor allem aufgrund des
Personalaufbaus. Vor diesem Hintergrund senken wir unsere Ergebnisprognosen
für 2026 leicht. Für 2027 halten wir unsere Erwartungen hingegen weitgehend
stabil, da wir zu diesem Zeitpunkt erste positive Ergebnisbeiträge aus dem
Standort Marokko und wegfallende Anlaufkosten erwarten.

Fazit: Die vorläufigen Zahlen für 2025 bestätigen die stabile operative
Entwicklung von Masterflex und unterstreichen die Fähigkeit des
Unternehmens, auch in einem schwierigen konjunkturellen Umfeld profitabel zu
wachsen. Mit strukturellen Wachstumstreibern in den Bereichen Medizintechnik
und Luftfahrt bleibt die mittelfristige Wachstumsperspektive intakt,
wenngleich kurzfristige konjunkturelle Risiken die Ergebnisse für 2026
belasten könnten. Bei einer attraktiven Bewertung (EV/EBIT 2026e: 8,4x)
bekräftigen wir unsere Kaufempfehlung bei unverändertem Kursziel von 21,00
EUR.



---------------------------------------------------------------------------

Masterflex

