Piloten-Streik bei der Lufthansa am Donnerstag und Freitag
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei der Lufthansa steht der nächste Streik der Piloten bevor. Die Vereinigung Cockpit hat die Beschäftigten aufgerufen, am Donnerstag und Freitag die Arbeit niederzulegen./ceb/DP/stw
