Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Bayern/Kommunalwahlen

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Bayern/Kommunalwahlen:

Ein Landes- oder Bundestrend ist aus den bayerischen Kommunalwahlen nicht herauszulesen. Die partiellen Erfolge als "Steilvorlage" für Landtags- oder Bundestagswahl hinauf zu stilisieren oder als Grundlage dafür zu nehmen, als Partei die Talsohle durchschritten zu haben, ist grober Unfug - zumal der nächste Wahlgang in Bayern noch zweieinhalb Jahre in der Ferne liegt. Jede einzelne Bürgermeister- und Landratswahl zeigt, dass nicht die Partei, sondern die Person ausschlaggebend für die Wahlentscheidung war. Das ist auch der Grund, warum die AfD bei den Persönlichkeitsentscheidungen keine Rolle spielte./yyzz/DP/mis