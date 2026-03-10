Rohöl: Vom Säbelrasseln zum regionalen Flächenbrand

Werbung

So turbulent wie das Jahr 2026 am Rohölmarkt begann, so dramatisch setzt es sich aktuell fort. Für besondere Alarmstimmung sorgte nun die endgültige Eskalation des Nahostkonflikts durch die Großoffensive der USA und Israels gegen den Iran sowie die Vergeltungsmaßnahmen Teherans am vergangenen Wochenende. Dabei wurden auch das politische und religiöse Oberhaupt des Iran sowie zahlreiche weitere hochrangige Führungsmitglieder getötet.

Damit macht US-Präsident Trump aus seinen Drohungen gegenüber der Mullah-Regierung Ernst. Immerhin hat er in den letzten Wochen die größte Streitmacht seit dem Irakkrieg in der Region zusammengezogen (siehe Studie „Eskalation im Iran-Konflikt treibt Ölpreis auf Sechsmonatshoch“ vom 20. Februar 2026). Der Präsident erhofft sich durch die Eskalation die Zerstörung des iranischen Nuklearprogramms und perspektivisch auch einen Regimewechsel.

Die Reaktion Teherans ließ nicht lange auf sich warten: Es folgten Angriffe auf Ziele in Israel, auf US-Militärbasen in der Region sowie auf die Energieinfrastruktur mit den USA verbündeter Golfstaaten wie Katar, Kuwait, der Oman und Saudi-Arabien. Dabei wurde auch die größte saudische Ölraffinerie Ras Tanura beschädigt.

Ein Kommandant der iranischen Revolutionsgarde erklärte am Montag außerdem, die für die globale Rohölversorgung strategisch wichtige Straße von Hormus sei „gesperrt” und jedes Schiff, das versuche, die Wasserstraße zu passieren, werde „in Brand gesetzt”. Bereits mehrere Schiffe wurden angegriffen. Der Tankerverkehr kam dadurch praktisch zum Erliegen. Laut Berichten sitzen Dutzende mit Öl beladene Tanker in der Meerenge fest, durch die ein Fünftel der weltweiten Rohöl- und Flüssiggastransporte fließt. Seit der Eskalation des Konflikts ist der Seeverkehr um etwa 80% zurückgegangen. Daran konnten bislang auch die Aussagen von US-Präsident Trump nichts ändern, wonach die USA sowohl militärischen Geleitschutz als auch Versicherungen für die Passage durch die Meerenge bereitstellen würden, „sofern dies notwendig“ sei.

Aufgrund der De-facto-Sperre wird es für die Produzenten in der Golfregion zunehmend schwieriger, ihr Öl zu exportieren. So hat der Irak damit begonnen, die Ölförderung in seinen größten Feldern einzustellen, da die Lagertanks bereits jetzt an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen. Bei einer langanhaltenden Blockade könnten bis zu drei Millionen Barrel pro Tag betroffen sein. Auch in Saudi-Arabien sind die freien Kapazitäten in einem der größten Speicherterminals des Landes, Ju Aymah, sowie in der angegriffenen Raffinerie Ras Tanura fast erschöpft. Insgesamt sind aktuell rund 20 Mio. Barrel Rohöl (ca. 20% des weltweiten Angebots), die im Normalfall täglich die Straße von Hormus durchfahren, blockiert. Nach vorliegenden Schätzungen ließe sich bestenfalls die Hälfte dieser Ausfälle über andere Kanäle, beispielsweise vorhandene Pipelines oder die Ausweitung anderer Kapazitäten, kompensieren.

Die asiatischen Länder dürften die Unterbrechungen als Erste zu spüren bekommen, fließen doch rund drei Viertel der Exporte aus dem Golf in diese Region. Die großen Importeure China, Indien und Japan suchen daher händeringend nach alternativen Bezugsquellen. So erwägen China und Indien beispielsweise, ihre Importe von russischem Urals-Öl zu erhöhen. Zwar verfügen beide Länder auch über strategische Reserven, doch diese stellen keine dauerhafte Lösung dar.

Deutlicher Preissprung beim Rohölpreis

Die Reaktion des Rohölpreises auf die Eskalation ließ nicht lange auf sich warten. So kletterte der Preis der Nordsee-Benchmark Brent in einer ersten Reaktion auf den Ausbruch der Kampfhandlungen um stolze 13% auf über 83 US-Dollar je Barrel. Dies entspricht dem höchsten Stand seit Mitte 2024. Der Preis der US-amerikanischen Referenzsorte WTI reagierte im Vergleich dazu gelassener. Der Spread zwischen Brent und WTI hat sich nach den Angriffen am Wochenende auf knapp acht US-Dollar pro Barrel ausgeweitet und damit den höchsten Stand seit Dezember 2023 erreicht. Dies ist primär darauf zurückzuführen, dass die US-Benchmark im Vergleich zu Brent weniger direkt von potenziellen Versorgungsunterbrechungen am Persischen Golf betroffen ist und sich Verzerrungen der physischen Märkte dort überproportional stark auf Schweröl und Mitteldestillate auswirken.

Gegen die angespannte Lage konnte auch der Beschluss der OPEC+-Mitglieder bei ihrem jüngsten Treffen am Sonntag, die Produktion ab April wieder auszuweiten, nichts ausrichten. Denn nicht nur fiel die beschlossene Erhöhung mit rund 206.000 Barrel pro Tag deutlich geringer aus als erwartet – in den Tagen zuvor waren sogar bis zu 500.000 Barrel im Gespräch gewesen –, sondern es besteht auch das Problem, dass der Spielraum für signifikante Erhöhungen jenseits von Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten aktuell begrenzt ist. Ganz zu schweigen davon, dass der Großteil der zusätzlichen Mengen selbst die Straße von Hormus passieren müsste, was angesichts der faktischen Sperrung nicht ohne Weiteres möglich ist.

Längere Sperrung der Straße von Hormus würde Ölpreis weiter antreiben

Die weitere Preisentwicklung am Rohölmarkt dürfte auf Sicht der nächsten Wochen davon abhängen, mit welcher Intensität die Kampfhandlungen fortgesetzt werden und inwieweit die Ölproduktion und der Transport in der Region beeinträchtigt bleiben. Einerseits könnte eine neue Führung des Mullah-Regimes versuchen, eine Verhandlungslösung mit den USA herbeizuführen. Andererseits deuten jüngste Äußerungen vonseiten des US-Präsidenten nicht auf ein rasches Ende der Auseinandersetzung hin, kündigte er doch an, die Militäroperationen gegen den Iran „weitaus länger“ andauern zu lassen und zu „verstärken“. Er schwor zudem, „alles zu tun, was nötig ist“. Sollte dies der Fall sein und es den USA nicht gelingen, eine sichere Schiffspassage durch die Straße von Hormus zu gewährleisten, sind weitere dynamische Preissteigerungen bis in die Region von über 100 US-Dollar je Barrel nicht ausgeschlossen – inklusive einer Phase erhöhter Volatilität. Käme es hingegen – nach aktuellem Stand eher überraschend – zeitnah zu einem Ende der Kampfhandlungen, wäre anzunehmen, dass der Rohölmarkt rasch wieder zur Tagesordnung übergeht. Zumindest deuten die Erfahrungen mit der Eskalation vom Sommer des letzten Jahres darauf hin.

