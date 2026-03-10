ROUNDUP/Raketenalarm in Israel: Wadephul vom Flugzeug in Bunker

TEL AVIV (dpa-AFX) - Kurz vor dem Abflug von Außenminister Johann Wadephul (CDU) nach einem überraschenden Kurzbesuch in Israel ist es in dem Land erneut zu Raketenalarm gekommen. Während das Militär-Transportflugzeug der Bundeswehr vom Typ A400M am internationalen Flughafen Ben Gurion bei Tel Aviv stand, gab es eine Vorwarnung vor einem neuen Raketenangriff aus dem Iran. Auch Einwohner des Großraums Tel Aviv berichteten, sie hätten entsprechende Warnungen erhalten.

Wadephul und begleitende Personen mussten daraufhin das Flugzeug wieder verlassen und sich im Laufschritt in Richtung eines Schutzbunkers begeben. Kurz darauf kam die Entwarnung. Beim Wiedereinsteigen sagte Wadephul "Alles wohlauf hier!" und zeigte mit dem Daumen nach oben.

Das israelische Nachrichtenportal "ynet" berichtete anschließend, unter anderem im Bereich der Stadt Beit Schemesch westlich von Jerusalem seien Raketentrümmer niedergegangen. Es gab zunächst keine Berichte über Verletzte. Den Ort hatte Wadephul zuvor gemeinsam mit seinem israelischen Amtskollegen Gideon Saar besucht, um sich über Zerstörungen durch einen verheerenden früheren iranischen Raketenangriff zu informieren./le/DP/stw