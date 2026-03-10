Signale für mögliches Kriegsende treiben die Aktienmärkte
Makroökonomischer Überblick
Im Fokus der Märkte stehen heute mehrere konjunkturelle Daten. In Deutschland liefern die Außenhandelsdaten für Januar neue Hinweise auf die Verfassung der exportabhängigen Wirtschaft. Parallel richtet sich der Blick nach China, wo die Handelsbilanz für Januar/Februar veröffentlicht wird – ein wichtiger Gradmesser für die globale Nachfrage und die Dynamik im Welthandel. Am Nachmittag folgen aus den USA die Daten zu den bestehenden Hausverkäufen, die Aufschluss über die Lage am zinssensiblen Immobilienmarkt geben.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Volkswagen präsentiert sich zum Handelsstart fester. Der Autobauer hat heute seine Jahreszahlen vorgelegt und dabei einen deutlichen Gewinneinbruch bestätigt. Belastet hatten vor allem das schwache China-Geschäft, US-Zölle sowie Rückgänge bei der Sportwagentochter Porsche. Für das laufende Jahr gibt sich der Konzern vorsichtig, stellt aber eine spürbare Verbesserung der operativen Marge in Aussicht.
Hugo Boss zählt zu den auffälligsten Gewinnern. Die Aktie legt kräftig zu, nachdem der Modekonzern mit seinen Zahlen die Erwartungen übertroffen hat. Zwar ging der Umsatz leicht zurück, doch konsequente Kostensenkungen führten zu einem höheren Gewinn. Ein starkes Schlussquartal unterstreicht die operative Widerstandsfähigkeit in einem schwierigen Konsumumfeld.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX®
|Bull
|UG5B2A
|11,11
|22899,564747 Punkte
|22,49
|Open End
|X-DAX®
|Bear
|UN5A6H
|11,97
|25094,911923 Punkte
|19,83
|Open End
|X-DAX®
|Bear
|UG31NC
|24,78
|26382,896934 Punkte
|9,81
|Open End
|DAX®
|Bull
|UG5B0H
|14,09
|22540,699523 Punkte
|16,79
|Open End
|Brent Crude Oil
|Bull
|UN4VJK
|20,57
|68,885685 USD
|4,36
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.03.2026; 10:45 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Barrick Mining Corp.
|Call
|UN3R1S
|0,87
|100,00 USD
|4,96
|16.12.2026
|Siemens AG
|Call
|UN5BLK
|0,87
|270,00 EUR
|7,88
|16.09.2026
|Shell plc
|Call
|HD77XT
|0,61
|42,00 EUR
|11,96
|17.06.2026
|DAX®
|Call
|UG48AS
|6,99
|24800,00 Punkte
|14,38
|19.06.2026
|DAX®
|Put
|UG48EJ
|13,91
|25000,00 Punkte
|-10,61
|19.06.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.03.2026; 10:45 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Tesla Inc.
|Short
|UN24FR
|2,25
|438,548524 USD
|10
|Open End
|DAX®
|Long
|HD6QGE
|1,31
|20811,360634 Punkte
|9
|Open End
|DAX®
|Short
|UG5RM9
|2,14
|26009,871662 Punkte
|9
|Open End
|DAX®
|Long
|UG6H7P
|2,00
|21851,832463 Punkte
|15
|Open End
|DAX®
|Short
|UN48TK
|2,63
|24706,969 Punkten
|30
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.03.2026; 10:45 Uhr;
