SpaceX strebt für Rekord-Börsengang schnelle Aufnahme in Nasdaq 100 an

Das Raumfahrtunternehmen SpaceX von US-Milliardär Elon Musk favorisiert für seinen geplanten Rekord-Börsengang die US-Technologiebörse Nasdaq. Eine Bedingung sei jedoch die schnelle Aufnahme in den Index Nasdaq 100, berichtete die Nachrichtenagentur ‌Reuters am Dienstag unter Berufung auf vier mit den Plänen vertraute Personen. SpaceX strebe eine Bewertung von rund 1,75 Billionen Dollar ⁠an und ⁠wäre damit auf einen Schlag das sechstgrößte Unternehmen in den USA, hieß es weiter. Es könnte sich um den größten Börsengang aller Zeiten handeln.

Möglich machen soll den schnellen Aufstieg eine neue, von der Nasdaq vorgeschlagene Regel. Demnach könnte ein neu an ‌der Börse notiertes Unternehmen bereits nach ‌weniger als einem Monat in den Index aufgenommen werden, wenn seine Marktkapitalisierung zu den 40 größten Mitgliedern gehört. Die Aufnahme in einen wichtigen ⁠Index wie den Nasdaq 100 gilt als erstrebenswert, da sie Unternehmen ‌Zugang zu großen institutionellen Investoren ⁠wie Indexfonds verschafft. Dies erhöht die Liquidität der Aktie und kann helfen, Verkäufe von Großaktionären nach Ablauf von Haltefristen besser abzufedern.

Auch die New Yorker Börse NYSE bemüht sich ‌um den Börsengang von SpaceX. ⁠Eine Entscheidung sei noch nicht gefallen. ⁠Reuters hatte bereits zuvor berichtet, dass SpaceX einen Börsengang bereits im Juni anstreben könnte. Eine Stellungnahme von SpaceX lag zunächst nicht vor. Der Börsengang von SpaceX dürfte der Höhepunkt eines erwarteten starken Jahres für Neuemissionen werden, in dem auch Debüts von KI-Firmen wie OpenAI und Anthropic erwartet werden.