Spekulation auf baldiges Kriegsende in Nahost treibt Dax

Frankfurt, 10. ⁠Mrz (Reuters) - Die Hoffnung auf ein baldiges Kriegsende in Nahost hat den Dax auf Erholungskurs geschickt. Der deutsche Leitindex gewann am Dienstag zur Eröffnung 2,2 Prozent auf 23.926 Zähler. Der Ölpreis, ‌der am Montag zeitweise auf knapp 120 Dollar je Fass geschossen war, gab in der Spitze um knapp elf ⁠Prozent ⁠nach. US-Präsident Donald Trump hatte am Montag in einem Interview mit CBS News gesagt, dass er den Krieg gegen den Iran "für sehr abgeschlossen" halte und dass man dem ursprünglichen Zeitrahmen "sehr weit voraus" sei. Die heiße Phase des Krieges ‌scheine vorbei, sagte Andreas Lipkow von ‌CMC Markets. "Nun muss sich zeigen, wie schnell die Diplomatie einen Waffenstillstand oder eine Feuerpause aushandeln kann." Auf erneute Verschärfungen dürften die ⁠Investoren sofort reagieren. Seit Beginn des Iran-Krieges Ende Februar hat der ‌Dax mehr als sieben Prozent ⁠an Wert verloren.

Zu den größten Gewinnern im Dax zählten die Aktien von Siemens Energy und Infineon, die nach den Verlusten der vergangenen Tage sechs beziehungsweise fünf ‌Prozent zulegten. Die Volkswagen-Papiere ⁠rückten um 2,4 Prozent vor, ⁠obwohl der kostspielige Kurswechsel bei der Sportwagentochter Porsche und die US-Zölle Europas größtem Autobauer einen Gewinneinbruch eingebrockt haben. Porsche selbst verdiente im Krisenjahr 2025 operativ kaum noch etwas: das operative Ergebnis belief sich auf 90 Millionen Euro nach knapp 5,3 Milliarden Euro im Jahr davor. Die Aktien notierten 1,6 Prozent fester.

