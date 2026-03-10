TAGESVORSCHAU: Termine am 11. März 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 11. März

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Henkel, Jahreszahlen (9.00 Analystenkonferenz, 11.00 Pk) 07:00 DEU: Klöckner & Co, Jahreszahlen (9.30 Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Wacker Chemie, Jahreszahlen (detailliert) (11.00 Pk) 07:20 ITA: Telecom Italia, Jahreszahlen 07:30 DEU: Rheinmetall, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 14.00 Analystenkonferenz) 07:30 ESP: Inditex, Jahreszahlen 07:30 DEU: Uniper, Jahreszahlen (11.00 Pk) 07:30 DEU: Porsche AG, Jahreszahlen (8.00 Analystenkonferenz, 10.00 Bilanz-Pk) 08:00 GBR: Legal + General Group, Jahreszahlen 08:00 NLD: ABN Amro, Jahreszahlen 14:00 USA: Analog Devices, Hauptversammlung NLD: Wolters Kluwer, Geschäftsbericht TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Erzeugerpreise 2/26 08:00 DEU: Verbraucherpreise 2/26 (endgültig) 08:00 DEU: Arbeitskostenindex Q4/25 09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 1/26 09:30 DEU: DIW-Konjunkturbarometer 12:00 PRT: Verbraucherpreise 2/26 (endgültig) 13:30 USA: Verbraucherpreise 2/26 13:30 USA: Realeinkommen 2/26 15:30 USA: EIA-Ölbericht SONSTIGE TERMINE 08:45 DEU: BGH entscheidet zu Altersüberprüfung beim Kauf von Ersatztanks für E-Zigaretten, Karlsruhe 09:30 DEU: Online-Pk Bitkom zur «Digitalisierung der Wirtschaft» mit Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst 10:00 DEU: Online-Pk Präsentation Marktdaten der Fahrradwirtschaftsverbände, Berlin 15:00 CHE: UN-Nothilfekoordinator stellt Finanzbedarf für Krisen weltweit vor AUT: Opec Ölmarktbericht Monat CYP: Informelles Treffen der Verteidigungsminister der EU-Staaten - Auftakt-Abendessen, Nikosia DEU: Circular Valley Convention 2026 - Treffen für internationale Experten und Entscheider aus der industriellen Kreislaufwirtschaft, Düsseldorf +10.00 Keynote des Umweltministers Carsten Schneider (SPD) CHN: Fortsetzung des chinesischen Volkskongresses

