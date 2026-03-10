Kritik wegen hoher Spritpreise wird lauter - Tankstellen wehren sich

Berlin, 10. Mrz (Reuters) - Die ⁠Kritik an Tankstellen und Mineralölkonzernen wegen der hohen Spritpreise wird immer lauter. Politiker von Union und SPD warfen der Branche am Dienstag eine unanständige Preissetzung vor. Die Monopolkommission verwies darauf, dass der Anstieg der Benzin- und Dieselpreise in Deutschland vergangene Woche mehr als doppelt so hoch ausgefallen sei wie im EU-weiten Durchschnitt. Tankstellen-Betreiber verteidigten ihr Vorgehen. Sie verwiesen auf die Weltmarktpreise und einen Risikoaufschlag wegen der starken Schwankungen seit Ausbruch des Nahost-Krieges vor mehr als einer Woche. Die Deutsche Bahn spürt derweil eine stärkere ‌Nachfrage im Fernverkehr als Folge der hohen Spritpreise.

Das Nordseeöl Brent und das US-Öl WTI verbilligten sich am Dienstag zeitweise um rund elf Prozent auf 88,05 beziehungsweise 84,43 Dollar je Fass. Am Montag waren die Notierungen wegen der Furcht vor Versorgungsengpässen bis auf 119,50 Dollar geklettert, den höchsten Stand seit ⁠Mitte 2022. Seit Ende ⁠Februar greifen die USA und Israel den Iran an. Die Islamische Republik hat wiederum andere Länder am Persischen Golf attackiert, von denen aus die USA agieren. Seitdem sind Preise deutlich oberhalb von zwei Euro pro Liter an Tankstellen keine Seltenheit mehr.

"Wenn geopolitische Krisen die Rohstoffpreise in die Höhe treiben, sind höhere Spritpreise zunächst nachvollziehbar", sagte der Vorsitzende der Monopolkommission, Tomaso Duso. "Wettbewerbspolitisch problematisch wird es aber, wenn die Spritpreise stärker steigen als die Rohstoffpreise." Darauf deuteten Daten der EU-Kommission hin. Das liege nicht an Steuern und Abgaben, da diese fix seien. Das Problem liege vielmehr in der Struktur des Großhandels. "Wenige integrierte Konzerne kontrollieren Raffinerien, Großhandel und ‌Tankstellen zugleich."

Einfache Lösungen wie ein Tankrabatt, eine Übergewinnsteuer oder Preisdeckel kosteten nicht nur Milliarden, so Duso. ‌Sie dürften auch nicht vollständig bei den Verbrauchern ankommen. Sinnvoller sei das österreichische Modell. "Preiserhöhungen werden auf einmal täglich begrenzt, Senkungen bleiben jederzeit möglich." So würden Verbraucher vor abrupten Preissprüngen geschützt, ohne den Wettbewerb auszuhebeln.

Die Verbraucherzentrale Bundesverband kritisierte, die Mineralölwirtschaft scheine ihre Preise deutlich früher und stärker anzuheben als dies gerechtfertigt wäre. Von sinkenden Preisen profitierten Autofahrer dann aber ⁠deutlich langsamer und teilweise in geringerem Umfang. "Deshalb muss das Bundeskartellamt die Preissetzung prüfen. Sollten sich Mitnahmeeffekte bestätigen, muss dem ein Riegel vorgeschoben werden."

TANKSTELLEN: GEHEN DERZEIT EIN RISIKO ‌EIN

Der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands Freier Tankstellen (BFT), Daniel Kaddik, sagte Reuters TV, die Betreiber müssten ⁠sich auf die höheren Weltmarktpreise einstellen. "Alle drei Tage müssen sie neu den Tank befüllen. Sie müssen dann entsprechend einpreisen, was gerade am Weltmarkt los ist." Das sei mit einem Risiko verbunden. "Wenn die Preise wieder sinken, dass sie die Produkte nicht zu ähnlich hohen Preisen verkaufen können, wie sie eingekauft haben. Das heißt, das Risiko für die Produkte wird eingepreist, und das ist gerade relativ hoch."

Bundesfinanzminister und SPD-Chef Lars Klingbeil hatte ‌der Mineralölwirtschaft Preistreiberei vorgeworfen. Kaddik verwies auf die hohen Steuern. "Auch wenn sich Herr Klingbeil ⁠beschwert hat, dass die Preise zu hoch sind, darf er sich, ⁠glaube ich, mit am meisten freuen." Denn von den hohen Steuern profitiere der Bund selbst. Der Staat sollte an die Energiebesteuerung rangehen und vor allem klimaneutrale Kraftstoffe möglichst gering besteuern.

Der für Verbraucherschutz zuständige Sprecher der Union, Sebastian Steinecke, sprach von einer unanständigen und nicht hinnehmbaren Preisgestaltung. Obwohl beispielsweise die brandenburgische Raffinerie PCK Schwedt Polen und Deutschland mit identischen Produkten beliefere, zahlten Verbraucher hierzulande deutlich mehr. "Das wirkt wie reine Abzocke." Man werde den Konzernen notfalls die rote Karte zeigen. Ähnlich äußerte sich SPD-Fraktionschef Matthias Miersch: Es gehe offenbar darum, die Margen der Konzerne zu maximieren. "Das Kartellamt muss seine Untersuchung zu den Preissetzungen der Mineralölkonzerne in dieser Woche abschließen." Und die Transparenzpflichten bei Einkaufspreisen müssten verschärft werden.

Einer der Profiteure könnte die Bahn werden. "Die Buchungen für Fernverkehrsreisen mit der Bahn ziehen aktuell an", sagte eine Sprecherin des Staatskonzerns zu Reuters. "Auch wenn die Nachfrage tagesweise stark schwankt, stellen wir fest, dass die Buchungen in den letzten ⁠Tagen deutlich über den bisherigen Prognosen liegen - an einzelnen Tagen sogar bis zu zehn Prozent über Vorjahr. Wir gehen davon aus, dass die steigenden Benzinkosten dabei ein wichtiger Treiber sind."

