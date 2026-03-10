Top-Neobroker im Vergleich März 2026

Neobroker Vergleich 2026: Konditionen und Zinsen im Check

Wer sein Depot bei einer Filialbank führt, zahlt oft vergleichsweise hohe Gebühren für die Depotführung und einzelne Transaktionen. Neobroker bieten hierzu eine Alternative mit schlanken Kostenstrukturen an. Im März 2026 zeigen sich am Markt deutliche Unterschiede in den Schwerpunkten: Während einige Anbieter auf Zinsen und Banking-Funktionen setzen, fokussieren sich andere auf eine breite Auswahl an Handelsplätzen oder niedrige Ordergebühren ab bestimmten Volumina.

Neben etablierten Spezialisten wie Trade Republic* und Scalable Capital* bietet mittlerweile auch die Commerzbank-Tochter comdirect pure* ein Modell an, das die Preisstruktur der Neobroker mit dem Service einer Direktbank verknüpft.

Die wichtigsten Konditionen im Überblick

Trade Republic

Trade Republic* hat sein Angebot über den reinen Wertpapierhandel hinaus erweitert und fungiert mittlerweile auch als Anbieter für Zahlungsverkehr und Einlagen. Das Unternehmen setzt dabei auf eine einfache Gebührenstruktur und die Verzinsung von nicht investiertem Kapital.

Produktbestandteile & Leistung:

Depotführung: Kostenlos, inklusive Girokonto-Funktionalität und Visa-Karte.

Kostenlos, inklusive Girokonto-Funktionalität und Visa-Karte. Orderkosten: 1,00 € Fremdkostenpauschale pro Trade (zzgl. Spreads).

1,00 € Fremdkostenpauschale pro Trade (zzgl. Spreads). ETF-Sparplan: Rund 2.500 ETFs dauerhaft ohne Ausführungsentgelt besparbar.

Rund 2.500 ETFs dauerhaft ohne Ausführungsentgelt besparbar. Verzinsung: 2,00 % Zinsen p.a. auf unbegrenztes Guthaben (monatliche Gutschrift).

2,00 % Zinsen p.a. auf unbegrenztes Guthaben (monatliche Gutschrift). Besonderheit: Bei Kartenzahlungen wird ein „Saveback“ von 1 % gewährt, das in einen Sparplan deiner Wahl fließt.

Scalable Capital

Scalable Capital* bietet unterschiedliche Gebührenmodelle an, die sich je nach Handelsaktivität an die Bedürfnisse der Anleger anpassen lassen. Ein Schwerpunkt liegt auf der Auswahl an verfügbaren ETFs und automatisierten Investment-Tools.

Produktbestandteile & Leistung:

Depotführung: Kostenlos im „FREE Broker“; 4,99 €/Monat im „PRIME+“ Modell.

Kostenlos im „FREE Broker“; 4,99 €/Monat im „PRIME+“ Modell. Orderkosten: 0,99 € im FREE Broker; 0 € im PRIME+ Modell (ab 250 € Ordervolumen via gettex).

0,99 € im FREE Broker; 0 € im PRIME+ Modell (ab 250 € Ordervolumen via gettex). ETF-Sparplan: Über 2.800 ETFs ohne Ausführungsgebühr verfügbar.

Über 2.800 ETFs ohne Ausführungsgebühr verfügbar. Aktuelle Aktion: Neukunden, die bis zum 25. März 2026 ein Depot eröffnen*, können einen 25 € Bonus in Form von ETF-Anteilen erhalten (Bedingung: sechs Transaktionen über je mindestens 150 € bis September).

comdirect pure

Mit „Pure“ bietet die comdirect* ein Depotmodell an, das konsequent auf die mobile Nutzung per App ausgelegt ist. Es richtet sich an Anleger, die niedrige Kosten suchen, aber Wert auf die Infrastruktur und den Support einer etablierten Bank legen.

Produktbestandteile & Leistung:

Depotführung: Dauerhaft 0 € ohne weitere Bedingungen.

Dauerhaft 0 € ohne weitere Bedingungen. Orderkosten: 1,00 € pro Trade (zzgl. marktüblicher Spreads), gehandelt wird ausschließlich über gettex.

1,00 € pro Trade (zzgl. marktüblicher Spreads), gehandelt wird ausschließlich über gettex. ETF- & Aktien-Sparpläne: Die Ausführung der verfügbaren Sparpläne ist für 0 € Orderentgelt möglich.

Die Ausführung der verfügbaren Sparpläne ist für 0 € Orderentgelt möglich. Besonderheit: Im Gegensatz zu vielen reinen Neobrokern ist hier ein 24/7 Kundensupport inklusive. Zudem ist ein späterer Wechsel in das reguläre comdirect-Vollbankdepot jederzeit möglich.

SMARTBROKER+

SMARTBROKER+* stellt einen Hybrid zwischen Neobroker und klassischem Broker dar. Das Angebot zeichnet sich durch den Zugang zu einer Vielzahl internationaler Handelsplätze aus, was einen Vorteil für Anleger darstellt, die über den deutschen Markt hinaus agieren wollen.

Produktbestandteile & Leistung:

Depotführung: Kostenlos.

Kostenlos. Orderkosten: 0,00 € über gettex ab einem Volumen von 500 € (darunter 1 €). Handel an internationalen Börsen (z. B. Nasdaq) ab ca. 4 € zzgl. Gebühren möglich.

0,00 € über gettex ab einem Volumen von 500 € (darunter 1 €). Handel an internationalen Börsen (z. B. Nasdaq) ab ca. 4 € zzgl. Gebühren möglich. ETF-Sparplan: Auswahl aus über 1.100 Sparplänen ohne Ausführungsgebühr.

Auswahl aus über 1.100 Sparplänen ohne Ausführungsgebühr. Verzinsung: 1,75 % p.a. auf einem separaten Zinskonto (bis 100.000 €).

finanzen.net ZERO

Dieser Broker* verzichtet auf monatliche Grundgebühren und bietet eine reduzierte Handelsumgebung. Er eignet sich besonders für Anleger, die größere Einzelorders kosteneffizient abwickeln möchten und keine zusätzlichen Banking-Features benötigen.

Produktbestandteile & Leistung:

Depotführung: Kostenlos.

Kostenlos. Orderkosten: 0,00 € ab einem Ordervolumen von 500 € über gettex (darunter 1 €).

0,00 € ab einem Ordervolumen von 500 € über gettex (darunter 1 €). ETF-Sparplan: Über 1.800 ETFs ohne Ausführungsgebühren besparbar.

Über 1.800 ETFs ohne Ausführungsgebühren besparbar. Hinweis: Im Gegensatz zu einigen Mitbewerbern bietet dieser Broker aktuell keine Verzinsung auf das Guthaben des Verrechnungskontos an.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Welcher Neobroker bietet im März 2026 die höchsten Zinsen?

Aktuell führen Trade Republic* und Scalable Capital* (PRIME+) mit 2,00 % p.a. das Feld an. SMARTBROKER+* bietet 1,75 %. Zu beachten ist, dass sich Zinssätze marktabhängig jederzeit ändern können.

Ist das Geld bei Neobrokern sicher?

Ja, die Anbieter unterliegen der gesetzlichen Einlagensicherung (in der Regel bis 100.000 €) und werden durch die BaFin oder entsprechende europäische Behörden reguliert. Deine Wertpapiere gelten als Sondervermögen und sind im Falle einer Insolvenz des Brokers geschützt.

Was ist der Unterschied zwischen comdirect pure und klassischen Neobrokern?

Während viele Neobroker nur per Chat oder E-Mail erreichbar sind, bietet comdirect pure* einen telefonischen 24/7 Support. Zudem ist der Broker an die Infrastruktur der Commerzbank-Gruppe angebunden.

Fazit: Welches Modell passt zu deiner Strategie?

Die Wahl des passenden Depots hängt von deinem persönlichen Nutzungsverhalten ab:

Für Allrounder: Trade Republic* bietet durch die Kombination aus 2 % Zinsen und Banking-Funktionen ein breites Paket.

Trade Republic* bietet durch die Kombination aus 2 % Zinsen und Banking-Funktionen ein breites Paket. Für Sicherheitsorientierte: comdirect pure* ist die Option für Anleger, die Wert auf telefonischen Support und eine etablierte Bank im Hintergrund legen und trotzdem zu Konditionen der Neo-Broker Aktien, ETFs und Anleihen handeln möchten.

comdirect pure* ist die Option für Anleger, die Wert auf telefonischen Support und eine etablierte Bank im Hintergrund legen und trotzdem zu Konditionen der Neo-Broker Aktien, ETFs und Anleihen handeln möchten. Für ETF-Sparer: Scalable Capital* bietet die umfangreichste Auswahl und aktuell einen Bonus für aktive Neukunden.

Scalable Capital* bietet die umfangreichste Auswahl und aktuell einen Bonus für aktive Neukunden. Für internationale Trader: SMARTBROKER+* ermöglicht den Zugang zu weltweiten Börsenplätzen zu moderaten Kosten.

SMARTBROKER+* ermöglicht den Zugang zu weltweiten Börsenplätzen zu moderaten Kosten. Für Kosten-Minimalisten: finanzen.net ZERO* ist eine der günstigsten Optionen für Einzelkäufe ab 500 €.

Weitere Broker vergleichen

Wer neben diesen Brokern auch andere Anbieter in Betracht zieht, findet im Brokervergleich auf onvista einen umfassenden Überblick über den deutschen Brokermarkt. Dort lassen sich sämtliche Anbieter anhand zentraler Kriterien miteinander vergleichen – darunter Depotführungsgebühren, Orderkosten sowie wichtige Leistungsmerkmale wie ETF-Sparpläne, Mindestsparraten und Kundenbewertungen. So kannst du alle relevanten Angebote schnell und übersichtlich gegenüberstellen.