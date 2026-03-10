W​e​r​b​u​n​g von
HSBC Continental Europe S.A., Germany

VDAX® - Vola-Spikes als Chance begreifen

HSBC · Uhr
Artikel teilen:
HSBC Daily Trading

Vola-Spikes als Chance begreifen

Für volatile Marktphasen werden Nerven aus Stahl benötigt. Die teils enormen Kursschwankungen führen oft zu ärgerlichen Verlusten und damit zu hohem Stress. Ein wirksames Gegenmittel können strukturierte Produkte sein. Diese verfügen in unsicheren Zeiten regelmäßig über besonders attraktive Konditionen. Doch nicht jeder Investor wagt den ersten Schritt. Bei niedriger Volatilität hören wir in Investorengesprächen oftmals heraus, dass sich Investments in Discountzertifikate oder Aktienanleihen nicht lohnen. In Phasen hoher Volatilität trauen sich aber oftmals nur Wenige an die Produkte heran, obwohl sie gerade dann vielversprechende Chancen bieten. Um mit diesem Mysterium aufzuräumen, wollen wir mit der heutigen Ausgabe des „HSBC Daily Trading“ Licht ins Dunkel bringen. Die folgende Volatilitätsstrategie hatten wir in der Vergangenheit bereits des Öfteren vorgestellt – z. B. während des „Corona-Crashs“, im Herbst 2020 oder im Februar 2022 bei Ausbruch des Ukraine-Krieges. Starten wir mit dem Kursverlauf des „Angstbarometers“ VDAX®: Mittels eines Regressionskanals kennzeichnen wir im Monatschart die Volatilitätsspitzen seit 2008. Die dargestellten Kreise zeigen objektiv überprüfbare Zeitpunkte mit deutlich erhöhter Schwankungsintensität (Fortsetzung siehe unten).

VDAX (Monthly)

Chart VDAX
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart VDAX

Chart VDAX
Quelle: LSEG, tradesignal²



Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?


Kostenlos abonnieren



Wichtige Hinweise
Werbehinweise

HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de

2)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
V
VDAX-NEW

Das könnte dich auch interessieren

Börsen deutlich im Minus
Ölpreise ziehen weiter an – eine Wiederholung von 2022 drohtgestern, 14:15 Uhr · onvista
Ein Kurschart vor einer Dollar-Note.
Dax Chartanalyse 09.03.2026
Dax erreicht Etappenziel auf der Unterseite - Erholung einplanengestern, 11:32 Uhr · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Druck von den Finanzmärkten
Wann startet der TACO-Trade?gestern, 09:13 Uhr · onvista
Wann startet der TACO-Trade?
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Fondsprofi Hendrik Leber im Interview
"Die gefallenen Engel im Software-Sektor finden wir hochgradig spannend06. März · onvista
Alle Premium-News