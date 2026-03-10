Volksbanken erwirtschaften Jahresüberschuss auf Rekordniveau

Berlin, 10. ⁠Mrz (Reuters) - Trotz Wirtschaftsflaute haben die deutschen Volks- und Raiffeisenbanken ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr hinter sich. "Der Jahresüberschuss vor Steuern stieg um 10,1 Prozent auf 9,5 Milliarden Euro. Das ist ein neues Rekordniveau", erklärte Tanja Müller-Ziegler, Vorstandsmitglied des Bundesverbandes ‌der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR), am Dienstag bei der Vorlage der Geschäftszahlen für 2025 in Frankfurt. Damit wurden die selbstgesteckten Ziele übertroffen. Auch ⁠für 2026 ⁠gebe es Anlass zum Optimismus.

Wachstumschancen sieht der Verband weiterhin im Wohnungsbau und im Geschäft mit dem Mittelstand. Zusätzliche Impulse können sich aus dem Investitionspaket der Bundesregierung und steigenden Verteidigungsausgaben ergeben. Laut BVR-Präsidentin Marija Kolak gilt es zugleich für Europa, sich auf eine Phase erhöhter Unsicherheit einzustellen: "Nun ‌führt uns auch der Iran-Krieg vor Augen, wie ‌fragil die geopolitische Lage ist und wie sensibel unsere Waren- und Energiebeziehungen sind."

Der Zinsüberschuss stieg 2025 um 5,1 Prozent auf 21,5 Milliarden Euro - der höchste ⁠Wert der vergangenen fünf Jahre. Maßgeblich hierfür waren gesunkene Zinsaufwendungen von minus ‌14 Prozent, während die Zinserträge um 2,1 ⁠Prozent zurückgingen. Der Rückgang der Zinsaufwendungen resultierte laut dem BVR aus Umschichtungen auf der Passivseite sowie aus reduzierten Refinanzierungskosten infolge der EZB-Zinssenkungen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat den Leitzins angesichts gesunkener Inflationsgefahr ‌von Mitte 2024 bis Mitte 2025 ⁠in mehreren Schritten auf 2,0 Prozent ⁠halbiert und seither stillgehalten.

Die Bestände an Kundenkrediten der 646 Genossenschaftsbanken in Deutschland stiegen im vergangenen Jahr um 3,8 Prozent auf 827 Milliarden Euro. Die Kundeneinlagen legten um 3,7 Prozent auf 925 Milliarden Euro zu. Besonders dynamisch entwickelte sich erneut die Immobilienfinanzierung. Die Wohnbaukredite an Privat- und Firmenkunden erhöhten sich auf 491 Milliarden Euro: Damit stammt laut dem BVR rund jeder dritte Euro in der Wohnbaufinanzierung von einer ⁠Genossenschaftsbank.

(Bericht von Reinhard Becker, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)