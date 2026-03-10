Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Volkswagen: Zahlen sorgen für Diskussionen

Der Autobauer Volkswagen hat seine neuesten Geschäftszahlen veröffentlicht – und die fallen durchwachsen aus. Gewinn und Marge stehen unter Druck, gleichzeitig kündigt der Konzern strukturelle Veränderungen und Stellenabbau an. Welche Punkte für Anleger jetzt besonders wichtig werden und wie der Ausblick für 2026 einzuschätzen ist, schauen wir uns genauer an.

Ondas: Mistral-Fusion verändert die Perspektive

Ein überraschender Deal könnte die strategische Rolle des Unternehmens deutlich verändern. Mit der geplanten Übernahme von Mistral rückt Ondas näher an große US-Regierungsprogramme heran. Was hinter der Transaktion steckt und warum Investoren jetzt genauer hinschauen sollten.

HPE: Zahlen über Erwartungen – Networking boomt

Der Technologiekonzern HPE präsentiert frische Quartalszahlen und übertrifft teilweise die Erwartungen. Besonders ein Geschäftsbereich wächst dynamisch. Gleichzeitig bleibt ein anderer Bereich hinter der Entwicklung zurück. Welche Trends im Datacenter- und KI-Markt dahinterstehen.