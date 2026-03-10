Volkswagen legt Konzernbilanz für 2025 vor

WOLFSBURG (dpa-AFX) - Der VW-Konzern legt am Dienstag seine Bilanz für 2025 vor. Vorstandschef Oliver Blume und Finanzvorstand Arno Antlitz präsentieren das Zahlenwerk am Vormittag (9.30 Uhr) bei einer Jahrespressekonferenz in Wolfsburg und geben einen Ausblick auf 2026. Zuletzt drückten vor allem US-Zölle, die harte Konkurrenz in China sowie Probleme bei den einstigen Ertragsperlen Audi und Porsche AG aufs Geschäft.

In den ersten neun Monaten 2025 war das Konzernergebnis um mehr als 60 Prozent geschmolzen. Grund waren vor allem die Belastungen bei der Tochter Porsche wegen des Strategie-Schwenks zur Verbrenner-Verlängerung, die auf die Konzernmutter durchschlugen. Analysten rechnen daher auch im Gesamtjahr mit einem deutlichen Gewinnrückgang. Er dürfte aber wohl geringer ausfallen als in den Monaten bis September.

Bereits im Januar hatte VW überraschend mitgeteilt, dass der Cashflow genannte Mittelzufluss 2025 deutlich besser ausgefallen war als bisher angenommen. Statt der zuvor angepeilten null Euro seien es nun sechs Milliarden Euro. Der Cashflow beschreibt die Entwicklung der Kassenlage. Mit Umsatz oder gar Gewinn hat die Kennzahl erst einmal nichts zu tun.

Beim Absatz war der Konzern 2025 knapp unter die Marke von neun Millionen gerutscht: Weltweit lieferte der Konzern 8,98 Millionen Fahrzeuge aller Konzernmarken aus, 0,5 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie VW bereits im Januar mitgeteilt hatte. Vor allem in China und Nordamerika gingen die Auslieferungen zurück. Zuwächse in Europa konnten das nicht ausgleichen./fjo/DP/stw