Von der Leyen räumt Fehler ein: Abkehr von Atomenergie war falsch

Paris/Berlin, 10. Mrz (Reuters) - EU-Kommissionspräsidentin ⁠Ursula von der Leyen bereut die Reduzierung von Atomenergie im europäischen Strommix. "Ich glaube, es war ein strategischer Fehler für Europa, einer zuverlässigen, erschwinglichen und emissionsarmen Energiequelle den Rücken zu kehren", sagte die Deutsche am Dienstag bei einer Kernenergiekonferenz in Paris. Die EU sei weder ein Öl- noch ein Gasproduzent. Habe die EU 1990 noch ein Drittel ihres Stroms aus Kernkraft bezogen, liege der Anteil heute nur noch bei knapp 15 Prozent. Durch die Abhängigkeit ‌sei Europa im Nachteil gegenüber anderen Weltregionen.

Nach dem jüngsten Angriff der USA und Israels auf den Iran sind die Öl- und Gaspreise deutlich gestiegen. Verbraucher haben dies umgehend an der Tankstelle zu spüren bekommen.

Um Europa unabhängiger von importierten fossilen Brennstoffen zu machen, will die ⁠EU nun die Entwicklung ⁠kleiner Atomreaktoren fördern. Von der Leyen kündigte dazu eine Garantie der EU in Höhe von 200 Millionen Euro an, um Investitionen in die Entwicklung kleiner modularer Reaktoren anzukurbeln. Das Geld solle aus dem Emissionshandelssystem der EU kommen. Ziel sei es, dass die neue Technologie Anfang der 2030er Jahre einsatzbereit sei. Die durch den Nahost-Krieg stark gestiegenen Energiepreise seien eine deutliche Mahnung. "Wir sehen eine weltweite Wiederbelebung der Kernenergie. Und Europa will daran teilhaben", so von der Leyen.

LOB VOM KANZLER - WIDERSPRUCH VOM UMWELTMINISTER

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sagte in Berlin, er teile die Einschätzung der Kommissionspräsidentin. Am Atomausstieg ‌will er aber nicht rütteln: "Der Beschluss ist irreversibel. Ich bedauere das, aber es ist ‌so." Ziel müsse es dennoch sein, die Energiepreise zu senken. "Wir werden sie nicht herunter subventionieren können auf Dauer, sondern es wird nur gehen, wenn wir das Angebot vergrößern."

Deutlicher Widerspruch kam dagegen von Bundesumweltminister Carsten Schneider. Der SPD-Politiker sprach von einer rückwärtsgewandten Strategie und warnte vor neuen Subventionen für Atomkraftwerke. "Wenn eine Risiko-Technologie nach ⁠einem dreiviertel Jahrhundert noch immer am staatlichen Tropf hängt und es längst bessere Alternativen gibt, sollte man daraus Konsequenzen ziehen. Stattdessen noch mehr ‌Steuergeld für neue Risikoreaktoren auszugeben, lehne ich ab." Es würde viel Geld brauchen, ⁠um neue Reaktoren zu errichten. "Diese kleinen Atomkraftwerke werden schon seit Jahrzehnten angekündigt, schaffen aber den Durchbruch nicht und ringen stattdessen um Subventionen. Auch wenn die Anlagen kleiner werden, werden die Probleme in der Summe größer." Solar- und Windenergie seien sauberer, ungefährlicher und günstiger.

Der Atomkonsens sollte nicht leichtfertig aufs Spiel gesetzt werden, ergänzte Schneider. Nach der Reaktorkatastrophe im japanischen Fukushima hatte Deutschland 2011 - ‌damals noch unter Kanzlerin Angela Merkel - den Ausstieg aus der Atomkraft beschlossen.

MACRON: KÖNNEN ⁠BEI ENERGIEBEDARF HELFEN

Frankreich kann Präsident Emmanuel Macron zufolge den Energiebedarf ⁠für Rechenzentren und Künstliche Intelligenz decken. Das Land habe im vergangenen Jahr 90 Terawattstunden dekarbonisierten Strom exportiert, sagte Macron auf dem Weltgipfel für Kernenergie in Paris. Dank seiner Atomkraftwerke habe Frankreich die Möglichkeit, Rechenkapazitäten aufzubauen und "im Zentrum der Herausforderung der Künstlichen Intelligenz zu stehen".

Frankreich ist der größte Produzent von Atomenergie in Europa. Sie ist der Regierung in Paris zufolge entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie. Macron hat jedoch wiederholt eine Abkehr von russischem Uran gefordert. Nach Angaben der Euratom-Versorgungsagentur für das Jahr 2024 lieferte Moskau etwa 15 Prozent des in der EU verwendeten Urans. Frankreich selbst importierte ausweislich von Zolldaten im Jahr 2025 sogar 39 Prozent seines angereicherten Urans aus Russland. Die größten Lieferanten für die EU waren Kanada mit 34 Prozent und Kasachstan mit 24 Prozent. Macron zufolge muss die EU ihre Bezugsquellen diversifizieren ⁠und in den Ausbau von Anreicherungskapazitäten investieren. Frankreich plane, seine eigenen Kapazitäten zu erhöhen.

