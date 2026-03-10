Von der Leyen räumt Fehler ein: Hätten Atomenergie nicht Rücken kehren sollen

Paris, 10. ⁠Mrz (Reuters) - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bereut die Reduzierung von Atomenergie im europäischen Strommix. "Ich glaube, es war ein strategischer Fehler für Europa, einer zuverlässigen, erschwinglichen und emissionsarmen Energiequelle den Rücken zu kehren", sagte die ‌Deutsche am Dienstag bei einer Rede in Paris. Die EU sei weder ein Öl- noch ein Gasproduzent. Habe die EU 1990 noch ⁠ein Drittel ⁠ihres Stroms aus Kernkraft bezogen, liege der Anteil heute nur noch bei knapp 15 Prozent.

Nach dem jüngsten Angriff der USA und Israels auf den Iran sind die Öl- und Gaspreise deutlich gestiegen. Verbraucher haben dies umgehend an der Tankstelle zu spüren bekommen.

Um Europa ‌unabhängiger von importierten fossilen Brennstoffen zu machen, ‌will die EU nun die Entwicklung kleiner Atomreaktoren fördern. Von der Leyen kündigte dazu eine Garantie der EU in Höhe von 200 Millionen Euro ⁠an, um Investitionen in die Entwicklung kleiner modularer Reaktoren anzukurbeln. Das ‌Geld solle aus dem Emissionshandelssystem der ⁠EU kommen. Ziel sei es, dass die neue Technologie Anfang der 2030er Jahre einsatzbereit sei. Die durch den Nahost-Krieg stark gestiegenen Energiepreise seien eine deutliche Mahnung. "Wir sehen eine weltweite ‌Wiederbelebung der Kernenergie. Und Europa will ⁠daran teilhaben", so von der ⁠Leyen.

Frankreich kann Präsident Emmanuel Macron zufolge den Energiebedarf für Rechenzentren und Künstliche Intelligenz decken. Das Land habe im vergangenen Jahr 90 Terawattstunden dekarbonisierten Strom exportiert, sagte Macron auf dem Weltgipfel für Kernenergie in Paris. Dank seiner Atomkraftwerke habe Frankreich die Möglichkeit, Rechenkapazitäten aufzubauen und "im Zentrum der Herausforderung der Künstlichen Intelligenz zu stehen".

