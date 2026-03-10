VW-Chef erhält nach Gewinneinbruch weniger Gehalt

Wolfsburg, ⁠10. Mrz (Reuters) - Der Gewinneinbruch bei Volkswagen und Porsche macht sich auch auf dem Konto von Konzernchef Oliver Blume bemerkbar. ‌Seine Gesamtvergütung einschließlich der Versorgungsaufwendungen ging im vergangenen Jahr auf 7,42 Millionen Euro ⁠zurück, ⁠wie aus dem am Dienstag veröffentlichten Vergütungsbericht hervorgeht. Im Vorjahr waren es 10,35 Millionen Euro. Alle Vorstandsmitglieder hatten im Zusammenhang mit dem milliardenschweren Sparprogramm ‌auf Gehalt verzichtet. Bei Blume ‌macht das fast eine halbe Million Euro aus.

Ein wichtiger Grund für das niedrigere ⁠Gehalt ist, dass die Bonuszahlungen geringer ausfielen ‌als noch vor ⁠einem Jahr. Der Porsche-Bonus fiel ganz weg. Die einstige Ertragsperle Porsche hatte 2025 gerade noch schwarze Zahlen ‌geschrieben. Die ⁠Sportwagenschmiede leidet unter anderem darunter, ⁠dass sie in China kaum noch Autos verkauft.

Topverdiener bei Volkswagen ist weiter Blumes Vorgänger Herbert Diess, der im August 2022 abgelöst worden war. Weil sein Vertrag bis Oktober 2025 lief, bekommt er für das abgelaufene ⁠Jahr noch mehr als neun Millionen Euro.

(Bericht von Christina Amann, redigiert von Thomas ‌Seythal)