Weitere Festnahme wegen mutmaßlicher Hamas-Anschlagspläne in Deutschland

Berlin, 10. ⁠Mrz (Reuters) - Im Zusammenhang mit mutmaßlichen Anschlagsplänen der radikal-islamischen Hamas ist ein weiterer Verdächtiger festgenommen worden. Der im Libanon geborene Kamel M. wurde am Freitagabend bei seiner Einreise ‌nach Zypern auf dem Flughafen von Larnaka gefasst, wie die Bundesanwaltschaft am Dienstag in Karlsruhe mitteilte. Grundlage war ⁠ein ⁠Europäischer Haftbefehl des Bundesgerichtshofs. Am Sonntag durchsuchten Beamte des Bundeskriminalamts zudem die Wohnung des Beschuldigten in Berlin.

Dem Mann wird die Mitgliedschaft in der ausländischen terroristischen Vereinigung Hamas vorgeworfen. Er soll im August 2025 die Übergabe ‌von 300 Schuss scharfer Munition veranlasst ‌haben. Die Munition wurde den Ermittlungen zufolge über den bereits im Januar festgenommenen Mohammad S. an weitere Komplizen weitergereicht. ⁠Das Vorgehen diente der Vorbereitung für Mordanschläge der Hamas ‌auf israelische oder jüdische Einrichtungen ⁠in Deutschland und Europa.

Die Festnahme steht im Zusammenhang mit einer Reihe von Ermittlungsverfahren gegen mutmaßliche Hamas-Mitglieder: Die Bundesanwaltschaft hatte bereits im vergangenen Jahr mehrere ‌Männer festnehmen lassen, darunter ⁠drei Verdächtige in Berlin sowie ⁠den Briten Mohammed A., der in London gefasst wurde. Dieser soll Waffen nach Wien gebracht und dort eingelagert haben. Mohammad S. war im Januar bei seiner Einreise am Berliner Flughafen festgenommen worden. Kamel M. soll nun nach Deutschland überstellt und dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt werden.

(Bericht von Markus Wacket; redigiert ⁠von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)