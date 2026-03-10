Wifo: Iran-Krieg bremst Österreichs Konjunktur

Wien, 10. ⁠Mrz (Reuters) - Die österreichische Wirtschaft kommt wegen der geopolitischen Spannungen und des Iran-Krieges weiterhin nicht in Schwung. Die erhoffte Erholung der Industrie sei bislang ausgeblieben, teilte das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) ‌am Dienstag mit. Im Februar habe sich die Stimmung in den Unternehmen gegenüber dem Vormonat sogar wieder leicht ⁠verschlechtert. "Die geopolitische ⁠Unsicherheit lähmt die Investitionstätigkeit im Euroraum", hieß es in der Mitteilung. Dies dämpfe auch die Nachfrage nach österreichischen Industriegütern.

Wifo-Experte Marcus Scheiblecker erklärte, die Erholung in der Sachgütererzeugung verlaufe sehr schleppend, auch wenn es seit ‌Jahresanfang Besserungstendenzen gebe. Als wesentlichen Belastungsfaktor ‌nennen die Forscher den Iran-Krieg. Die Blockade der Straße von Hormus habe den Rohölpreis binnen weniger Tage um mehr als ⁠15 Prozent steigen lassen, auch der Gaspreis habe deutlich ‌angezogen. Dies schmälere die Wahrscheinlichkeit ⁠einer dynamischeren Konjunkturbelebung in Österreich und im Euroraum.

Im vierten Quartal 2025 stagnierte die Wirtschaftsleistung in Österreich den Angaben zufolge. Während der private Konsum leicht ‌um 0,2 Prozent zulegte, ⁠brachen die Investitionen um mehr ⁠als zwei Prozent ein. Auch der Preisdruck nahm zuletzt wieder zu: Die Inflationsrate stieg im Februar voraussichtlich auf 2,2 Prozent nach 2,0 Prozent im Januar. Die schwierige Lage schlägt zudem auf den Arbeitsmarkt durch: Die Arbeitslosenquote kletterte im Jahresvergleich um 0,2 Punkte auf 8,3 Prozent.

