Berlin, ⁠10. Mrz (Reuters) - Die Deutsche Bahn profitiert indirekt von den stark gestiegenen Benzinpreisen. "Die Buchungen für Fernverkehrsreisen mit der Bahn ziehen aktuell an", sagte eine Sprecherin des ‌Staatskonzerns am Dienstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters. "Auch wenn die Nachfrage tagesweise stark schwankt, stellen ⁠wir fest, ⁠dass die Buchungen in den letzten Tagen deutlich über den bisherigen Prognosen liegen - an einzelnen Tagen sogar bis zu zehn Prozent über Vorjahr. Wir gehen davon aus, dass die steigenden Benzinkosten ‌dabei ein wichtiger Treiber sind."

Seit ‌dem Angriff der USA und Israels auf den Iran sind die Spritpreise sprunghaft gestiegen. Werte deutlich oberhalb ⁠von zwei Euro pro Liter sind keine Seltenheit. ‌Bundesfinanzminister und SPD-Chef Lars ⁠Klingbeil warf der Mineralölwirtschaft Preistreiberei vor. Die Bundesregierung lehnt bisher zwar eine Spritpreisbremse ab, wie es sie 2022 für drei Monate ‌gab. Das Kartellamt soll ⁠aber prüfen, ob die ⁠Preissprünge gerechtfertigt sind.

Die Bahn-Sprecherin ergänzte, eine Einschätzung zur Entwicklung der Nachfrage bei DB Regio und einem Bezug zu den Benzin- und Dieselpreisen sei noch nicht valide möglich. Denn neben der Bahn-Tochter seien auch andere Anbieter im Regionalverkehr unterwegs.

