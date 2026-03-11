AfD legt bei bayerischer Kommunalwahl zu - CSU, Grüne und SPD geben nach

(stellt im vierten ⁠Satz des zweiten Absatzes Vergleichswert richtig)

München, 11. Mrz (Reuters) - Bei den Kommunalwahlen am Sonntag in Bayern hat die AfD in den Stadträten und Kreistagen deutlich zugelegt. Die Partei und mit ihr verbundene Listen bauten ihren Stimmenanteil um 7,5 Prozentpunkte auf 12,2 Prozent aus, wie das Landesamt für Statistik am Mittwoch in Fürth mitteilte. Die AfD liegt damit knapp hinter den ‌Grünen und fast gleichauf mit SPD und Freien Wählern, während die CSU trotz Verlusten ihre unangefochtene Führungsposition behauptete. Aufgrund des komplizierten Kommunalwahlrechts, nach dem Wählende oft Dutzende Stimmen vergeben können, dauert die Auszählung stets mehrere ⁠Tage.

Die CSU schnitt mit ⁠32,5 Prozent der Stimmen 1,9 Punkte schwächer ab als bei den Wahlen vor sechs Jahren. Die Grünen verloren 3,9 Punkte auf 13,6 Prozent. Die SPD gab um 1,4 Punkte auf 12,3 Prozent nach. Die Freien Wähler blieben mit 12,1 Prozent annähernd stabil (plus 0,2 Prozentpunkte). Wählergruppen und sonstige Parteien versammelten diesmal insgesamt 17,3 Prozent der Stimmen auf sich. Bei der Kommunalwahl 2020 waren sie auf 17,7 Prozent gekommen. Die Wahlbeteiligung legte um 4,8 Punkte auf ‌63,4 Prozent zu.

Die Ergebnisse sind traditionell nur eingeschränkt vergleichbar mit früheren ‌Resultaten in Bund, Land und Kommunen, weil bei Kommunalwahlen Personen und örtliche Themen stark im Vordergrund stehen. Zudem werden örtliche Wahllisten teilweise parteiübergreifend und teilweise parteiunabhängig aufgestellt. Landesweite Zahlen für die Gremien kleinerer Gemeinden, die einem Landkreis angehören, veröffentlichte das Landesamt ⁠nicht.

Bei den Wahlen der Landräte und der Oberbürgermeister in kreisfreien Städten hatte erneut die CSU die Nase vorn, wie ‌das Landesamt bereits in der Nacht zum Montag mitgeteilt hatte. ⁠Ein landesweites Bild wird allerdings erst nach den Stichwahlen am 22. März erwartet. Denn in 46 der 84 Gebiete, in denen diese Posten neu zu besetzen sind, erreichte kein Kandidat die erforderliche absolute Mehrheit.

Klar scheint nach den vorläufigen Ergebnissen bereits, dass die AfD hier nicht zum Zuge kommt. Denn AfD-Kandidaten ‌wurden weder im ersten Anlauf zum Landrat oder Oberbürgermeister ⁠gewählt noch schafften sie es in Stichwahlen zwischen ⁠den beiden bestplatzierten Kandidaten.

AFD-LANDESCHEF VERLIERT GEGEN CSU-LANDRAT

Bei der Landratswahl im niederbayerischen Kreis Dingolfing-Landau unterlag der AfD-Landesvorsitzende und Bundestagsabgeordnete Stephan Protschka mit 18,3 Prozent dem Amtsinhaber und CSU-Politiker Werner Bumeder, der mit 65,2 Prozent bestätigt wurde. Das konservativ geprägte Niederbayern gilt als Hochburg der CSU wie auch der AfD. Einer der größten Arbeitgeber der Region ist BMW mit einem Werk in Dingolfing.

Zu Stichwahlen kommt es unter anderem in den drei größten bayerischen Städten. In München tritt der langjährige Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) nach seinem bisher schwächsten Wahlergebnis (35,6 Prozent) gegen den Grünen Dominik Krause (29,5 Prozent) an. Reiter war wegen nicht deklarierter, bezahlter Posten beim FC Bayern München in die Kritik geraten. ⁠In Nürnberg und Augsburg kommt es zum Duell zwischen den Amtsinhabern von der CSU und ihren Herausforderern von der SPD.

