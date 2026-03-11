Cloud- und Infrastrukturkonzern

Oracle-Aktie springt an: Quartalszahlen liefern Erleichterung

Erleichtert haben Anleger am Mittwoch im vorbörslichen US-Aktienhandel auf die Geschäftszahlen von Oracle reagiert. An der Technologiebörse Nasdaq sprangen die Papiere um fast zehn Prozent nach oben auf 164 US-Dollar. Im regulären Handel wäre das ein Hoch seit einem Monat. Zuvor war der Kurs vom Rekordhoch im September um rund 60 Prozent eingebrochen, weil es bei Anlegern Zweifel gibt, ob die gewaltigen Investitionen in KI-Rechenzentren jemals zurückverdient werden können.

Der Tech-Konzern kann seine hohen Investitionen in KI-Infrastruktur entgegen den Zweifeln an der Börse in Umsatzwachstum ummünzen. So stiegen die Erlöse aus dem Cloud-Geschäft im dritten Geschäftsquartal auf Jahressicht um 44 Prozent auf 8,9 Milliarden Dollar (7,7 Mrd Euro). Das Geschäft mit Cloud-Infrastruktur wuchs gar um 84 Prozent auf 4,9 Milliarden Dollar.

Oracle habe mit dem beschleunigten Wachstum "geliefert", schrieb Analyst Mark R. Murphy von der Investmentbank JPMorgan. Er nahm die guten Nachrichten zum Anlass, die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochzustufen. Denn nach den zuletzt hohen Kursverlusten sei das Verhältnis von Chancen zu Risiken nun attraktiver geworden.

Oracle überzeugt mit KI | Rheinmetall-Zahlen | AeroVironment unter Druckheute · 12:57 Uhr · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Oracle

