ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Wacker Chemie auf 'Equal Weight' - Ziel 69 Euro

dpa-AFX · Uhr
LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat Wacker Chemie nach endgültigen Zahlen mit einem Kursziel von 69 Euro auf "Equal Weight" belassen. Das operative Ergebnisziel (Ebitda) für 2026 liege 2 Prozent über der Konsensschätzung und für das laufende Quartal deutlich über den Erwartungen, schrieb Anil Shenoy am Mittwochmorgen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 06:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 06:54 / GMT

