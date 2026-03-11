ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Symrise auf 81,20 Euro - 'Hold'

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Symrise von 79,25 auf 81,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Er habe seine Schätzungen für den Aromen- und Duftstoffehersteller an die Anfang März veröffentlichten, soliden Zahlen sowie den verhaltenen Start in das neue Jahr angepasst, schrieb Fulvio Cazzol in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Der Ausblick des Unternehmens impliziere eine deutliche Geschäftsbeschleunigung nach dem ersten Quartal. Die Konsensschätzungen für das organische Wachstum könnten sich als optimistisch erweisen./rob/gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 06:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Symrise

Das könnte dich auch interessieren

LBBW Produkt Basiswert-News
Im Überblick: Beliebte Aktien-/Index-Anleihen der LBBW
g​n​u​b​r​e​W
09. März · Landesbank Baden-Württemberg
Im Überblick: Beliebte Aktien-/Index-Anleihen der LBBW
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Fondsprofi Hendrik Leber im Interview
"Die gefallenen Engel im Software-Sektor finden wir hochgradig spannend06. März · onvista
Alle Premium-News