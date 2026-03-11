ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Rheinmetall auf 'Buy' - Ziel 2300 Euro

dpa-AFX · Uhr
Rüstung
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2300 Euro auf "Buy" belassen. Umsatz und operatives Ergebnis hätten 2025 die Erwartungen verfehlt, schrieb Sam Burgess am Mittwoch nach Geschäftszahlen. Auch das operative Ergebnisziel für 2026 liege etwas unter dem Konsens./ag/niw

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 08:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Rheinmetall

Das könnte dich auch interessieren

Aktie verliert dennoch
Rheinmetall peilt 2026 starkes Wachstum anheute, 10:23 Uhr · dpa-AFX
Rheinmetall peilt 2026 starkes Wachstum an
Rheinmetall & Co.
Rüstungswerte setzen im Kriegsumfeld zur Erholung an06. März · dpa-AFX
Rüstungswerte setzen im Kriegsumfeld zur Erholung an
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Fondsprofi Hendrik Leber im Interview
"Die gefallenen Engel im Software-Sektor finden wir hochgradig spannend06. März · onvista
Alle Premium-News