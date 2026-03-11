ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Oracle auf 'Buy' - Ziel 320 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Oracle nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 320 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der Softwarekonzern habe stark abgeschnitten und einen klaren Beweis geliefert, dass seine KI-Infrastruktur-Strategie zu dauerhaften Aufträgen und Umsätzen führe, schrieb Brent Thill in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Das Chance-Risiko-Profil der Aktien bleibe positiv./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 22:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 23:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Oracle

