ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Ziel für Gea Group auf 61 Euro - 'Hold'

dpa-AFX · Uhr
HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Gea von 60 auf 61 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Mangement des Anlagenbauers habe sich in der Telefonkonferenz nach den Zahlen zuversichtlich gezeigt, das angestrebte Wachstum zu erreichen, schrieb Stefan Augustin in seinem am Mittwoch vorliegenden Resümee. Die Bewertung der Aktie sei derzeit allerdings angemessen./rob/mf/ag

