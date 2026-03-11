Angriffe in Golfstaaten gehen weiter

DUBAI (dpa-AFX) - Die Angriffe in der Golfregion gehen rund anderthalb Wochen nach Beginn des Iran-Kriegs weiter. Das emiratische Verteidigungsministerium teilte mit, man reagiere auf Beschuss mit iranischen Drohnen und Raketen. Anwohner wurden aufgerufen, die bereits bekannten Anweisungen zu ihrem Schutz zu verfolgen. Die Medienbehörde der Metropole Dubai teilte mit, in Nähe des internationalen Flughafens seien zwei Drohnen niedergegangen. Vier Menschen seien verletzt worden.

Auch das benachbarte Saudi-Arabien teilte mit, die Flugabwehr habe im Osten und in Nähe des großen Ölfelds Schaiba mehrere Drohnen abgefangen. Dem Nachrichtenkanal Al-Arabija zufolge zielten bisher etwa ein Drittel der iranischen Drohnenangriffe in Saudi-Arabien auf Ölanlagen im Osten.

Die weiteren Golf-Nachbarn Katar, Kuwait und Oman teilten ebenfalls mit, Angriffe mit Drohnen und Raketen abgewehrt zu haben. Die staatliche Nachrichtenagentur im Oman berichtete, eine Drohne sei abgeschossen worden und eine weitere sei ins Meer gestürzt./jot/DP/nas