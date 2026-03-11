APA ots news: FMA: Zügiger Abbau von Problemkrediten stärkt...

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

APA ots news: FMA: Zügiger Abbau von Problemkrediten stärkt Finanzierungskraft und Resilienz der Banken

Neue Ausgabe von "Reden wir über Aufsicht" erläutert  
Erwartungen der Finanzmarktaufsicht an Kreditinstitute beim 
Abbau von Problemkrediten 

Wien (APA-ots) - Notleidende Kredite (NPLs) binden Kapital, drücken auf  
die Ergebnisse 
und schränken die Fähigkeit von Banken ein, neue Kredite an gesunde 
Unternehmen und Haushalte zu vergeben. Je länger Problemkredite in 
den Bilanzen bleiben, desto höher ist die Kapitalbelastung; Institute 
mit hohen NPL-Quoten müssen zudem Abbaupläne vorlegen. Zügiger Abbau 
setzt Kapital frei, stabilisiert Erträge und verbessert die 
Funktionsfähigkeit des Kreditkanals. 

Die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) weist in der neuen 
Ausgabe ihrer Serie "Reden wir über Aufsicht" darauf hin, wo es 
besonders drängt: In Österreich konzentrieren sich NPL-Bestände 
derzeit stark in der gewerblichen Immobilienfinanzierung . In diesem 
Geschäftsbereich ist die NPL-Quote am höchsten mit 8,4% (Q3) - in 
absoluten Zahlen 8,6 Milliarden. Und dort erschweren große 
Einzelexposures, komplexe Projekte und langwierige Verwertungen eine 
schnelle Reduktion. Doch Abwarten verteuert die Sache weiter, weil 
zusätzliche Vorsorge und Wertberichtigungen Kapital binden. 

Was die Aufsicht erwartet: 

1. Klare Ziele und Pläne: Ambitionierte, realistische Zielpfade mit 
Terminen - bis hinunter auf die wichtigsten Einzelfälle ( 
Restrukturierung, Verwertung, Verkauf, Abschreibung). 

2. Ehrlicher Kostenblick und Ressourcen: Realistische, prüfbare 
Kostenschätzungen und ausreichende personelle und organisatorische 
Ausstattung zur Umsetzung. 

3. Umsetzung und Steuerung: Verlässliche Verantwortlichkeiten, 
laufendes Monitoring sowie transparente Berichte an das 
Leitungsorgan. 

Frühes, entschlossenes Handeln reduziert Verluste, senkt 
Kapitalabzüge und macht Banken widerstandsfähiger - das stärkt die 
Kreditvergabe und unterstützt die Realwirtschaft, so der Tenor der 
aktuellen Ausgabe "Reden wir über Aufsicht", der Schriftenreihe der 
FMA für Beaufsichtigte. 

Die neue sowie alle weiteren Ausgaben von "Reden wir über 
Aufsicht" sind auf der Website der FMA abrufbar. 

Rückfragehinweis: 
   FMA-Mediensprecher 
   Boris Gröndahl 
   Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995 
   E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/694/aom 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0052    2026-03-11/09:59
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
APA

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Fondsprofi Hendrik Leber im Interview
"Die gefallenen Engel im Software-Sektor finden wir hochgradig spannend06. März · onvista
Alle Premium-News