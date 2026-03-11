APA ots news: UNIQA hilft bei der Suche nach Physiotherapeut:innen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
    Das LARA Partnernetzwerk von UNIQA umfasst ab sofort  
Mitglieder von Physio Austria 

Wien (APA-ots) - UNIQA und Physio Austria, der Bundesverband der  
Physiotherapeut:innen 
Österreichs, kooperieren im Rahmen des LARA Partnernetzwerks, um die 
Suche nach einer passenden Physiotherapeutin, einem passenden 
Physiotherapeuten zu vereinfachen. " Mit unserer Ambition als beste 
Service-Dienstleisterin verfolgen wir mit dem LARA Partnernetzwerk 
das Ziel, unseren Kundinnen und Kunden die Gesundheitsversorgung so 
einfach wie möglich zu gestalten und sie optimal zu betreuen. Dazu 
zählt, dass wir Ihnen dabei helfen, Gesundheitsdienstleistende in 
Ihrer Nähe zu finden ", so Hans Aubauer, Leiter der 
Krankenversicherung bei UNIQA . Seit 2019 wird das LARA 
Partnernetzwerk an Gesundheitsdienstleistenden kontinuierlich weiter 
ausgebaut. 

Nachdem die Datenbank seit Herbst 2025 auch Zahnärzt:innen 
umfasst, wurde diese nun auch um Physiotherapeut:innen erweitert: 
Seit Jänner 2026 können alle Mitglieder von Physio Austria ihr Profil 
und ihre Berufssitze in der Therapeut:innen-Suche von Physio Austria 
für die LARA Online-Suche von UNIQA aktivieren. Die Daten aus der 
Therapeut:innen-Suche bei Physio Austria werden täglich aktualisiert 
und automatisch an LARA weitergeleitet. " Dank der Kooperation mit 
Physio Austria können unsere Kund:innen neben 
Allgemeinmediziner:innen, Fach- und Zahnärzt:innen nun auch schnell 
und unkompliziert Physiotherapeut:innen in ihrer Nähe finden ", zeigt 
sich Hans Aubauer erfreut. Die Suche ist sowohl online als auch 
direkt über die myUNIQA App möglich. 

" Die Kooperation mit UNIQA ist ein wichtiger Schritt, um die 
Sichtbarkeit unserer Berufsgruppe weiter zu stärken und Patient:innen 
einen noch leichteren Zugang zu qualitativ hochwertiger 
physiotherapeutischer Versorgung zu ermöglichen. Durch die Einbindung 
unserer Therapeut:innen-Suche in LARA schaffen wir gemeinsam einen 
Mehrwert für alle UNIQA Kund:innen, die wohnortnahe 
physiotherapeutische Unterstützung benötigen ", unterstreicht 
Constance Schlegl, Präsidentin Physio Austria . 

Was ist LARA? 

Mit LARA, dem UNIQA HealthGuide, erhalten UNIQA Kund:innen einen 
schnellen und einfachen Zugang zu medizinischer Versorgung. Durch das 
österreichweite Netzwerk an Gesundheitsdienstleistenden werden 
Privatpatient:innen optimal durch die österreichische 
Gesundheitslandschaft begleitet. In der benutzerfreundlichen Online- 
Suche - dem Kern-Service von LARA - sind Gesundheitsdienstleistende 
in ganz Österreich gelistet. UNIQA Kund:innen finden einfach und 
rasch die für sie passenden Gesundheitsdienstleistenden und buchen im 
Idealfall gleich einen Termin online. Bereits rund 500.000 UNIQA 
Kund:innen profitieren österreichweit von dem innovativen Ansatz - 
und LARA wächst weiter. 

UNIQA 
Die UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgesellschaften in 
ihren Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 
20.000 Mitarbeiter:innen und exklusive Vertriebspartner:innen 
betreuen in 14 Ländern mehr als 17 Millionen Kund:innen. 
In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent die 
zweitgrößte Versicherungsgruppe - mehr als 5.000 Mitarbeiter:innen 
betreuen 3,7 Millionen Kund:innen. Die ausgeprägte 
Serviceorientierung und Kundennähe wird durch die neun 
Landesdirektionen und über 400 Servicestellen unterstrichen. 
In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA in 11 Märkten vertreten: Bosnien 
und Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, 
Serbien, Slowakei, Tschechien, Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus 
zählen auch Versicherungen in der Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA 
Group. 

Rückfragehinweis: 
   UNIQA Insurance Group AG 
   Mag. Natascha A. Smole 
   Telefon: +43 664 88827382 
   E-Mail: natascha.smole@uniqa.at 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/220/aom 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0051    2026-03-11/09:58
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Uniqa
APA

Das könnte dich auch interessieren

LBBW Kapitalmärkte Daily
Ölpreis springt über 100 USD
g​n​u​b​r​e​W
09. März · Landesbank Baden-Württemberg
Ölpreis springt über 100 USD
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Fondsprofi Hendrik Leber im Interview
"Die gefallenen Engel im Software-Sektor finden wir hochgradig spannend06. März · onvista
Alle Premium-News