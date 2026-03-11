Bahnstrecke Hamburg-Berlin erst zum 14. Juni komplett fertig

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bahnstrecke Hamburg-Berlin wird nach einer umfassenden Sanierung erst am 14. Juni wieder durchgehend befahrbar sein. Das teilte die Deutsche Bahn mit. Ursprünglich war die vollständige Inbetriebnahme am 1. Mai geplant./maa/DP/stw

