Bahnstrecke Hamburg-Berlin erst zum 14. Juni komplett fertig
dpa-AFX · Uhr
Quelle: Quelle: dpa-AFX
Bauverzögerungen
Berlin (dpa) - Die Bahnstrecke Hamburg-Berlin wird nach einer umfassenden Sanierung erst am 14. Juni wieder durchgehend befahrbar sein. Das teilte die Deutsche Bahn mit. Ursprünglich war die vollständige Inbetriebnahme am 1. Mai geplant.
Das könnte dich auch interessieren
Trading-ImpulsBullenflagge im Chart: Dieser Börsenneuling bietet Aufwärtspotenzialgestern, 15:10 Uhr · onvista
Aktien New YorkTrump: "Krieg könnte bald vorbei sein" - Wall Street dreht ins Plus09. März · onvista
Märkte heuteVolkswagen-Dividende sinkt, Ondas Mistral-Deal, HPE stark im Networkinggestern, 12:58 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan RißeJetzt bloß nicht Aktien kaufen, nur weil „die Kanonen donnern“07. März · Acatis
Welche Aktie profitieren kannÖlpreis-Schock? Exxon, Chevron und Occidental im Checkgestern, 12:00 Uhr · onvista
Premium-Beiträge
Trading-ImpulsBullenflagge im Chart: Dieser Börsenneuling bietet Aufwärtspotenzialgestern, 15:10 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan RißeJetzt bloß nicht Aktien kaufen, nur weil „die Kanonen donnern“07. März · Acatis
Fondsprofi Hendrik Leber im Interview"Die gefallenen Engel im Software-Sektor finden wir hochgradig spannend06. März · onvista