Bahnstrecke Hamburg-Berlin erst zum 14. Juni komplett fertig

dpa-AFX · Uhr
Berlin (dpa) - Die Bahnstrecke Hamburg-Berlin wird nach einer umfassenden Sanierung erst am 14. Juni wieder durchgehend befahrbar sein. Das teilte die Deutsche Bahn mit. Ursprünglich war die vollständige Inbetriebnahme am 1. Mai geplant.

