Bundesregierung plant neue Regel für Tankstellen und gibt Ölreserven frei

Berlin, 11. Mrz (Reuters) - Als Reaktion auf stark gestiegene Öl- und Spritpreise will die Bundesregierung strategische Reserven freigeben und Preiserhöhungen an Tankstellen stärker regulieren. Das kündigte Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) am Mittwoch ‌in Berlin an. Um die Belastung für Pendler und Unternehmen zu dämpfen, solle die Häufigkeit der Preisänderungen an den Zapfsäulen eingeschränkt werden. Nach dem Vorbild des "österreichischen Modells" dürften Tankstellen ihre Preise ⁠dann nur ⁠noch einmal am Tag erhöhen. Preissenkungen blieben dagegen jederzeit zulässig. Zudem will Reiche mit einer Änderung des Kartellrechts die Preis- und Missbrauchsaufsicht verschärfen.

Ziel der Begrenzung der Erhöhungsschritte an den Tankstellen sei es, den vom Bundeskartellamt beschriebenen "Raketen- und Federeffekt" zu durchbrechen, sagte Reiche: "Kraftstoffpreise steigen bei höheren Rohölkosten extrem schnell an, die Rakete, und sinken dann bei fallenden Kosten aber nur langsam, die Federn. Und ‌diesen Mechanismus wollen wir durchbrechen."

Wann die Regelung in Kraft ‌treten soll, ließ Reiche offen. Die Umsetzung erfordere eine Änderung des Kartellrechts. Um das Verfahren zu beschleunigen, suche die Koalition nach einem bereits laufenden Gesetzgebungsverfahren, an das die Regelung angehängt werden könne. Dies werde auch ⁠Thema beim Treffen der Koalitionsspitzen von CDU, CSU und SPD am Mittwoch sein.

DEUTSCHLAND BETEILIGT SICH AN ‌IEA-FREIGABE VON RESERVEN

Deutschland werde zudem der Bitte der ⁠Internationalen Energieagentur (IEA) nachkommen, Ölreserven freizugeben. Die IEA habe ihre Mitgliedstaaten um die Freigabe von insgesamt 400 Millionen Barrel Öl gebeten. Das ist die größte Freigabe von Ölreserven in der Geschichte der IEA. "Dieser Bitte werden wir nachkommen und unseren Beitrag dazu leisten, denn ‌Deutschland steht hinter dem wichtigsten Grundsatz der IEA, der ⁠gegenseitigen Solidarität", sagte Reiche. Deutschland wird sich ⁠nach Ministeriumsangaben mit 2,64 Millionen Tonnen Öl beteiligen. Dies entspreche 19,51 Millionen Barrel. Reiche unterstrich, dass es in Deutschland keinen Versorgungsmangel gebe. In Deutschland ist gesetzlich eine Reserve an Öl- und Ölprodukten vorgegeben, die den Bedarf von 90 Tagen decken soll.

Hintergrund ist die angespannte Lage am Ölmarkt, da die für den Welthandel wichtige Straße von Hormus Reiche zufolge derzeit de facto nicht passierbar ist. Dies habe den Rohölpreis um über 30 Prozent steigen lassen und treffe besonders Partnerländer in Asien wie Japan und Südkorea, die in erheblichem Maße von Lieferungen ⁠aus der Region abhängig seien.

