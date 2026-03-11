Bundestagspräsidentin Klöckner zu erstem Besuch in Kiew
dpa-AFX
KIEW (dpa-AFX) - Bundestagspräsidentin Julia Klöckner ist zu ihrem ersten Besuch in Kiew eingetroffen. Die CDU-Politikerin möchte dem ukrainischen Parlament die Solidarität Deutschlands im fünften Jahr des russischen Angriffskriegs übermitteln sowie sich über Herausforderungen der Energieversorgung und der Drohnenabwehr informieren./abc/DP/stw
