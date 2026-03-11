Containerschiff in Straße von Hormus von 'Geschoss' getroffen

DUBAI (dpa-AFX) - Vor der Küste der Vereinigten Arabischen Emirate ist ein Handelsschiff von einem mutmaßlichen Angriff des Irans getroffen worden. Ein "unbekanntes Geschoss" habe an der Einfahrt zur Straße von Hormus ein Containerschiff getroffen, meldete die britische Behörde für Sicherheit der Handelsschifffahrt (UKMTO) heute. Dabei seien auch Schäden entstanden. Die Besatzungsmitglieder seien aber in Sicherheit. Schiffe in der Nähe wurden aufgerufen, die Gegend mit Vorsicht zu befahren.

Zuletzt wurden im Persischen Golf, der Straße von Hormus und dem Golf von Oman immer wieder Schiffe von Geschossen getroffen. Die Gefahr durch iranische Raketen und Drohnen hat die Handelsschifffahrt in der Region seit Beginn der jüngsten Kampfhandlungen beinahe zum Erliegen gebracht. US-Präsident Donald Trump hat angeboten, Tanker von der US-Marine durch die Straße von Hormus eskortieren lassen. Bis Dienstagmittag gab es laut US-Regierungssprecherin Karoline Leavitt aber noch kein solches Geleit./jot/DP/stw