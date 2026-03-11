Dax-Anleger erneut auf dem Rückzug - Irankrieg im Fokus

Frankfurt, 11. ⁠Mrz (Reuters) - Die Unsicherheit über die Folgen und die Dauer des Iran-Kriegs hat die Erholung am deutschen Aktienmarkt gestoppt. Der Dax gab am Mittwochmorgen um 1,4 ‌Prozent auf 23.643 Punkte nach. "Präsident Trump hatte wohl mit einem raschen militärischen Erfolg gerechnet und nicht mit ⁠den ⁠dramatischen Auswirkungen an den internationalen Ölmärkten", sagte IG-Analyst Christian Henke. Doch es gebe Zweifel, ob die Kampfhandlungen bereits in Kürze beendet werden. "Berichten des US-Geheimdienstes zufolge soll der Iran begonnen haben, die Straße ‌von Hormus zu verminen." Der Krieg ‌hat den Öltransport durch die wichtige Meerenge praktisch zum Erliegen gebracht und die Ölpreise sprunghaft steigen lassen.

Bei ⁠den Einzelwerten zogen die Aktien von Wacker Chemie nach ‌Zahlenvorlage um mehr als ⁠acht Prozent an. Für das laufende Jahr rechnet der Spezialchemiekonzern mit einem niedrigen einstelligen Wachstum des Umsatzes, der 2025 um vier Prozent auf ‌5,49 Milliarden Euro geschrumpft ⁠war. Dagegen brachen die ⁠Aktien von Gerresheimer um rund neun Prozent ein. Der mit Bilanzierungsproblemen kämpfende Verpackungskonzern verschreckte die Anleger mit einer verzögerten Bilanzvorlage, die zum Ausschluss der Aktie aus dem SDax führen könnte. "Die katastrophalen Nachrichten gingen weiter. Abwarten – nicht investierbar", sagte ein Händler.

