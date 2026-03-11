Dax Chartanalyse 11.03.2026

Dax erreicht Korrekturziel auf der Unterseite

onvista · Uhr
Artikel teilen:
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Quelle: Adobe.com/shevtsovy
Dax-Widerstand24.05024.400
Dax-Unterstützung23.40023.600

Dax-Rückblick:

Das Fazit der gestrigen Betrachtung lautete wie folgt:

“Das kurzfristige Momentum liegt aktuell zwar klar auf Seite der Bullen, dennoch muss zunächst damit gerechnet werden, dass die Erholungswelle seit dem gestrigen Tagestief zunächst konsolidiert werden wird. Dabei kann durchaus noch einmal der Bereich um 23.400/600 Punkte angesteuert werden. Diese Zone fungiert aktuell als entscheidende Unterstützung.“

Der Dax startete heute Morgen schwächer in den Handel und fiel wie gestern avisiert in den Bereich 23.400/600 Punkte zurück. Das bisherige Tagestief lag bei 23.547 Punkten.

Dax-Ausblick: 

So lange die skizzierte Unterstützungszone im Bereich 23.400/600 Punkte nicht nachhaltig unterboten wird, stehen die Chancen ausgehend vom aktuellen Niveau nun nicht schlecht für eine zweite Erholungswelle zurück über die 24.000er Marke.

Eine prozyklische Bestätigung für dieses Szenario wäre eine Rückkehr über die 23.800er Marke im Handelsverlauf. Um 13:30 Uhr sind die Konsumentenpreise aus den USA zu beachten - diese könnten kurzfristig für Bewegungsimpulse sorgen.

Dax Chart
Quelle: Tradingview
W​e​r​b​u​n​g

Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DY7E5V) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 11.03.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 21.371,90 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DY81E1) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 11.03.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 26.116,21 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie durch Klick auf das Dokumenten-Symbol.

 Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
D
DAX (Kursindex)

Das könnte dich auch interessieren

Dax Chartanalyse 10.03.2026
Dax-Erholung an die 24.000er-Marke - geht da noch mehr?gestern, 11:29 Uhr · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Dax Chartanalyse 09.03.2026
Dax erreicht Etappenziel auf der Unterseite - Erholung einplanen09. März · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Dax Chartanalyse 06.03.2026
Dax-Erholung wird erwartungsgemäß verkauft06. März · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Dax Chartanalyse 05.03.2026
Dax-Erholung erreicht wichtigen Widerstandsbereich05. März · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Fondsprofi Hendrik Leber im Interview
"Die gefallenen Engel im Software-Sektor finden wir hochgradig spannend06. März · onvista
Alle Premium-News