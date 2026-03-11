Dax erreicht Korrekturziel auf der Unterseite

Dax-Widerstand 24.050 24.400 Dax-Unterstützung 23.400 23.600

Dax-Rückblick:

Das Fazit der gestrigen Betrachtung lautete wie folgt:

“Das kurzfristige Momentum liegt aktuell zwar klar auf Seite der Bullen, dennoch muss zunächst damit gerechnet werden, dass die Erholungswelle seit dem gestrigen Tagestief zunächst konsolidiert werden wird. Dabei kann durchaus noch einmal der Bereich um 23.400/600 Punkte angesteuert werden. Diese Zone fungiert aktuell als entscheidende Unterstützung.“

Der Dax startete heute Morgen schwächer in den Handel und fiel wie gestern avisiert in den Bereich 23.400/600 Punkte zurück. Das bisherige Tagestief lag bei 23.547 Punkten.

Dax-Ausblick:

So lange die skizzierte Unterstützungszone im Bereich 23.400/600 Punkte nicht nachhaltig unterboten wird, stehen die Chancen ausgehend vom aktuellen Niveau nun nicht schlecht für eine zweite Erholungswelle zurück über die 24.000er Marke.

Eine prozyklische Bestätigung für dieses Szenario wäre eine Rückkehr über die 23.800er Marke im Handelsverlauf. Um 13:30 Uhr sind die Konsumentenpreise aus den USA zu beachten - diese könnten kurzfristig für Bewegungsimpulse sorgen.