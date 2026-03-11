Deutsche Anleihen: Zur Kasse gesunken - Umlaufrendite bei 2,84 Prozent

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Mittwoch gesunken. Die Umlaufrendite stieg im Gegenzug von 2,79 Prozent am Vortag auf 2,84 Prozent, wie die Deutsche Bundesbank in Frankfurt mitteilte.

Unter den Bundeswertpapieren gab es 77 Verlierer mit Abschlägen von bis zu 0,56 Prozentpunkten. Dem standen drei Gewinner mit Aufschlägen von bis zu 0,04 Punkten gegenüber. Die Bundesbank verkaufte per Saldo Anleihen vom Wert von 0,2 Millionen Euro.

Der Rentenindex Rex fiel um 0,38 Prozent auf 123,97 Punkte. Diesen Index berechnet die Deutsche Börse auf Basis der Kassakurse ausgesuchter Anleihen./jkr/jsl/nas

Das könnte dich auch interessieren

Börsen deutlich im Minus
Ölpreise ziehen weiter an – eine Wiederholung von 2022 droht09. März · onvista
Ein Kurschart vor einer Dollar-Note.
Lagarde:
EZB will Inflation unter Kontrolle haltenheute, 08:33 Uhr · dpa-AFX
EZB will Inflation unter Kontrolle halten
Quartalsbericht veröffentlicht
KI-Boom beschert Oracle Quartalsergebnis über Erwartungenheute, 06:59 Uhr · Reuters
KI-Boom beschert Oracle Quartalsergebnis über Erwartungen
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Fondsprofi Hendrik Leber im Interview
"Die gefallenen Engel im Software-Sektor finden wir hochgradig spannend06. März · onvista
Alle Premium-News