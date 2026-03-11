Deutsche Anleihen: Zur Kasse gesunken - Umlaufrendite bei 2,84 Prozent
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Mittwoch gesunken. Die Umlaufrendite stieg im Gegenzug von 2,79 Prozent am Vortag auf 2,84 Prozent, wie die Deutsche Bundesbank in Frankfurt mitteilte.
Unter den Bundeswertpapieren gab es 77 Verlierer mit Abschlägen von bis zu 0,56 Prozentpunkten. Dem standen drei Gewinner mit Aufschlägen von bis zu 0,04 Punkten gegenüber. Die Bundesbank verkaufte per Saldo Anleihen vom Wert von 0,2 Millionen Euro.
Der Rentenindex Rex fiel um 0,38 Prozent auf 123,97 Punkte. Diesen Index berechnet die Deutsche Börse auf Basis der Kassakurse ausgesuchter Anleihen./jkr/jsl/nas
Das könnte dich auch interessieren
Börsen deutlich im MinusÖlpreise ziehen weiter an – eine Wiederholung von 2022 droht09. März · onvista
Quartalsbericht veröffentlichtKI-Boom beschert Oracle Quartalsergebnis über Erwartungenheute, 06:59 Uhr · Reuters
GeldpolitikDeutsche Inflationsrate vor Iran-Krieg auf 1,9 Prozent gesunkenheute, 08:23 Uhr · Reuters
Europäische ZentralbankEZB-Notenbanker plädieren für Geduld: Keine überstürzte Zins-Enscheidung treffengestern, 11:28 Uhr · Reuters
Premium-Beiträge
Trading-ImpulsBullenflagge im Chart: Dieser Börsenneuling bietet Aufwärtspotenzialgestern, 15:10 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan RißeJetzt bloß nicht Aktien kaufen, nur weil „die Kanonen donnern“07. März · Acatis
Fondsprofi Hendrik Leber im Interview"Die gefallenen Engel im Software-Sektor finden wir hochgradig spannend06. März · onvista