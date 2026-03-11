Deutschland gibt wegen Iran-Kriegs Teil der Ölreserven frei
Uhr
Quelle: Quelle: dpa-AFX
Berlin (dpa) - Deutschland gibt nach dpa-Informationen einen Teil der nationalen Ölreserven frei. Hintergrund sind die wegen des Iran-Kriegs deutlich gestiegenen Öl- und Spritpreise, die G7-Staaten hatten deshalb über eine Freigabe von Reserven beraten.
