Deutschland gibt wegen Iran-Kriegs Teil der Ölreserven frei

dpa-AFX · Uhr
Berlin (dpa) - Deutschland gibt nach dpa-Informationen einen Teil der nationalen Ölreserven frei. Hintergrund sind die wegen des Iran-Kriegs deutlich gestiegenen Öl- und Spritpreise, die G7-Staaten hatten deshalb über eine Freigabe von Reserven beraten.

