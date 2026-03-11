Deutschland zieht Botschaftspersonal auch aus Erbil ab

RIAD (dpa-AFX) - Deutschland zieht wegen des Iran-Kriegs nach dem Personal der deutschen Botschaft in der irakischen Hauptstadt Bagdad auch die Mitarbeiter des Generalkonsulats in Erbil ab. Das Personal sei aus der Stadt im Nordosten des Landes temporär aus dem Irak verlegt worden, hieß es am Rande des Besuchs von Außenminister Johann Wadephul (CDU) in der saudischen Hauptstadt Riad aus dem Auswärtigen Amt.

Der Bundesaußenminister war am Vorabend auf seiner Reise durch die vom Iran-Krieg betroffenen Länder in Nahost und der Golfregion aus Israel kommend zu einem nicht angekündigten Besuch im Golf-Königreich Saudi-Arabien eingetroffen.

Das Personal des Generalkonsulats in Erbil hat den Irak gestern verlassen. Wadephul habe über den vorübergehenden Abzug mit Blick auf die Gefahreneinschätzung vor Ort zum Schutz des Personals entschieden. Die Erreichbarkeit des Generalkonsulats sei weiterhin gewährleistet, hieß es weiter.

Das Personal der Botschaft in Bagdad war am Montag außer Landes gebracht worden. Am Samstag hatte das Auswärtige Amt bereits die Mitarbeiter der deutschen Botschaft in der iranischen Hauptstadt Teheran nach erneut schweren Angriffen der USA und Israels vorübergehend im Ausland in Sicherheit gebracht./bk/DP/stw