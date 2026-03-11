dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 11.03.2026 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 3: VW-Tochter Porsche bleibt bei Zielen verhalten - Aktie leicht im Plus

STUTTGART - Der Sportwagenbauer Porsche AG hat sich nach dem Gewinneinbruch im vergangenen Jahr für 2026 überraschend wenig Profitabilität vorgenommen. So soll die Umsatzrendite des operativen Ergebnisses im Konzern zwischen 5,5 und 7,5 Prozent liegen, wie das zum Volkswagen -Konzern gehörende Unternehmen am Mittwoch in Stuttgart mitteilte. Analysten hatten zuletzt für das neue Jahr im Schnitt fast 8 Prozent auf dem Zettel. Beim Erlös geht das Management um den neuen Chef Michael Leiters von 35 bis 36 Milliarden Euro aus. Die Aktie konnte sich nach dem starken Vortag weiter etwas erholen.

ROUNDUP: Rheinmetall peilt 2026 starkes Wachstum an - Aktie verliert

DÜSSELDORF - Angetrieben von seinen jüngsten Zukäufen will Rheinmetall im laufenden Jahr weiter kräftig wachsen. Deutschlands größter Rüstungskonzern kann sich angesichts der Aufrüstung der Nato-Staaten vor Aufträgen kaum retten. Wegen der geplanten Trennung vom zivilen Geschäft rund um die Autozulieferung stellt sich der Dax-Konzern neu auf. Im vergangenen Jahr hat Rheinmetall allerdings nur das untere Ende seiner Prognosen erreicht. Dafür können sich die Aktionäre über eine unerwartet hohe Dividende freuen. Die Aktie gab am Mittwoch aber deutlich nach.

ROUNDUP: Henkel erwartet verhaltenen Jahresstart - Aktie gibt nach

DÜSSELDORF - Der Konsumgüterkonzern Henkel hat 2025 in einem schwierigen Umfeld weniger umgesetzt und operativ etwas weniger verdient. Für das laufende Jahr zeigt sich das Management vorsichtig und erwartet einen "etwas verhalteneren Start". "Unser geschäftliches Umfeld war und ist von großen Herausforderungen gekennzeichnet", sagte Henkel-Chef Carsten Knobel am Mittwoch laut Mitteilung und verwies auf geopolitische Spannungen sowie Zoll- und Handelskonflikte. Die Anteilseigner sollen eine Dividende von 2,07 Euro je Vorzugsaktie erhalten, 1,5 Prozent mehr als im Vorjahr. An der Börse gab der Henkel-Kurs auf die Nachrichten hin nach.

ROUNDUP: Oracle übertrifft Cloud-Erwartungen - Aktie erholt sich deutlich

AUSTIN - Der Tech-Konzern Oracle kann seine hohen Investitionen in KI-Infrastruktur entgegen den Zweifeln an der Börse in Umsatzwachstum ummünzen. So stiegen die Erlöse aus dem Cloud-Geschäft insgesamt im dritten Geschäftsquartal im Jahresvergleich um 44 Prozent auf 8,9 Milliarden Dollar (7,7 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Dienstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Das Geschäft mit Cloud-Infrastruktur darunter wuchs im abgelaufenen Quartal gar um 84 Prozent auf 4,9 Milliarden Dollar. Oracle übertraf damit die durchschnittliche Erwartung von Analysten.

ROUNDUP/Gerresheimer: Abschluss 2025 wohl erst im Juni - SDax-Rausschmiss droht

DÜSSELDORF - Der mit Bilanzierungsfehlern ringende Verpackungsspezialist Gerresheimer muss wegen der Verschiebung der Vorlage des Geschäftsberichts 2025 voraussichtlich den Nebenwerteindex SDax verlassen. Laut Abstimmung mit dem Abschlussprüfer dürfte der testierte Jahres- und der Konzernabschluss erst nach dem 31. März veröffentlicht werden, teilte das Unternehmen am Dienstagabend mit. Bereits vor einigen Wochen hatte Gerresheimer dem eigentlich für Ende Februar geplanten Veröffentlichungsdatum eine Absage erteilt. An der Börse kam dies nicht gut an. Die Aktie sackte im frühen Mittwochhandel um bis zu 18 Prozent ab, dämmte aber anschließend die Kursverluste etwas ein. Zuletzt verlor das Papier noch fast zehn Prozent.

ROUNDUP: Stahlhändler Klöckner & Co reduziert Nettoverlust deutlich

DÜSSELDORF - Der Stahlhändler Klöckner & Co (Klöco) hat im vergangenen Jahr trotz des teuren Umbaus seinen Verlust nochmals reduzieren können. Auch operativ erzielten die Düsseldorfer erhebliche Verbesserungen und blicken deshalb positiv auf das neue Jahr. Zugleich setzt das Management um Guido Kerkhoff weiterhin auf die Übernahme durch den US-Konzern Worthington Steel . Die Aktie reagierte auf die Nachrichten kaum.

ROUNDUP: Wacker Chemie blickt vorsichtig auf 2026 - leichtes Wachstum geplant

MÜNCHEN - Wacker Chemie rechnet auch für das laufende Jahr mit einem weiterhin schwierigen Geschäftsumfeld. "Wir sehen weiterhin keine Trendwende im Markt", sagte Unternehmenschef Christian Hartel am Mittwoch laut Mitteilung. Umso wichtiger sei es, den von dem Unternehmen eingeschlagenen Pfad nun weiter konsequent zu verfolgen. "Deshalb heißt es für uns mit Blick auf alle Maßnahmen: Tempo, Tempo, Tempo", schrieb der Manager an die Anteilseigner. Zunächst sollen Aktionäre wegen des hohen Verlusts aber auf eine Dividende verzichten. Trotzdem legte die Wacker-Aktie am Vormittag um zuletzt fast sieben Prozent zu.

Piloten-Gewerkschaft rechnet mit weniger Flugausfällen bei Lufthansa-Streik

FRANKFURT - Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit rechnet beim zweitägigen Lufthansa -Streik mit weniger Flugausfällen als bei der ersten Streikwelle. Rund 300 Flüge pro Tag werden voraussichtlich ausfallen, sagt VC-Präsident Andreas Pinheiro in einer Video-Botschaft an die Beschäftigten. Bei der ersten, auf einen Tag beschränkten Streikwelle am 12. Februar waren rund 800 Flüge und damit mehr als das Doppelte ausgefallen.

ROUNDUP: Zara-Mutter Inditex verdient mehr - Milliarden für Geschäftsausbau

ARTEIXO - Der spanische Textilhändler Inditex hat im vergangenen Geschäftsjahr 2025/26 etwas mehr verdient als gedacht. Zwar schwächte sich zugleich das Wachstumstempo im Vergleich zum Vorjahr ab, in den ersten Wochen des neuen Geschäftsjahres verspürte das Unternehmen aber wieder mehr Auftrieb. Die neuen Frühjahrs- und Sommerkollektionen würden von den Kunden gut angenommen, teilte die Zara-Mutter am Mittwoch in Arteixo mit. Auch im neuen Jahr will der Konzern Milliarden für den Ausbau seines Geschäfts in die Hände nehmen. Die Aktie stieg.

Weitere Meldungen -Rolls-Royce und ZF entwickeln Hybrid-Antrieb für Kampfpanzer -ROUNDUP/Reiche: Preiserhöhung an Tankstellen nur noch einmal täglich -ROUNDUP 2: 'Geschosse' treffen Schiffe in und nahe Straße von Hormus -Umsatz für Fahrradwirtschaft weiter gesunken -ROUNDUP/Uniper-Dividende: Bund darf sich auf 297 Millionen freuen -ROUNDUP 2: Bahn nimmt Hamburg-Berlin am 14. Juni wieder ganz in Betrieb -Millionenschwerer Auftrag: KSB liefert Großpumpen für osteuropäisches Kraftwerk

