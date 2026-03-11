EQS-Adhoc: CubeDoc SE: Veränderung im Verwaltungsrat

EQS-Ad-hoc: CubeDoc SE / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Sonstige Schlüsselposition

CubeDoc SE: Veränderung im Verwaltungsrat



11.03.2026

Köln, 11.März 2026 – Die Hauptversammlung der CubeDoc SE (ISIN: DE000A3DXGY5) hat am heutigen Tag Herrn Prof. Dr. Jama Jahanyar zum alleinigen Verwaltungsrat der Gesellschaft gewählt. Er folgt auf Robert Zeiss, der sein Amt niedergelegt hat. Zum geschäftsführenden Direktor wurde Fynn Niklas Gronewald bestellt. Die Änderungen erfolgen im Zuge der geplanten künftigen operativen Ausrichtung der Gesellschaft.

Kontakt:

edicto GmbH

Axel Mühlhaus / Svenja Liebig

E-Mail: CubeDoc@edicto.de

