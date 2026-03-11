EQS-AFR: Heidelberg Pharma AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Heidelberg Pharma AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Heidelberg Pharma AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



11.03.2026 / 09:16 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hiermit gibt die Heidelberg Pharma AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://heidelberg-pharma.com/de/presse-investoren/mitteilungen-und-berichte/finanzberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://heidelberg-pharma.com/en/press-investors/announcements/financial-reports

Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 15.07.2026

Ort:

https://heidelberg-pharma.com/de/presse-investoren/mitteilungen-und-berichte/finanzberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 15.07.2026

Ort:

https://heidelberg-pharma.com/en/press-investors/announcements/financial-reports

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://heidelberg-pharma.com/de/presse-investoren/mitteilungen-und-berichte/finanzberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://heidelberg-pharma.com/en/press-investors/announcements/financial-reports

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 15.07.2026

Ort:

https://heidelberg-pharma.com/de/presse-investoren/mitteilungen-und-berichte/finanzberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 15.07.2026

Ort:

https://heidelberg-pharma.com/en/press-investors/announcements/financial-reports

11.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Heidelberg Pharma AG Gregor-Mendel-Str. 22 68526 Ladenburg Deutschland Internet: www.heidelberg-pharma.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2289262 11.03.2026 CET/CEST