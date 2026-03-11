EQS-DD: JDC Group AG: Aragon Holding GmbH, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



11.03.2026 / 17:02 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: Aragon Holding GmbH

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Ralph Nachname(n): Konrad Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

JDC Group AG

b) LEI

391200HVYXFJ2R1BIN92

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A0B9N37

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 25,5891 EUR 102.356,4 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 25,5891 EUR 102.356,4000 EUR

e) Datum des Geschäfts

11.03.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Xetra MIC: XETR

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

11.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: JDC Group AG Söhnleinstraße 8 65201 Wiesbaden Deutschland Internet: http://www.jdcgroup.de

Ende der Mitteilung EQS News-Service

103620 11.03.2026 CET/CEST