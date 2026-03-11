EQS-News: audius übertrifft Jahresziele 2025 sehr deutlich / dynamisches Wachstum von 29% überwiegend organisch / sehr starker operativer Cashflow

EQS-News: audius SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Prognose

Gesamtleistung im Geschäftsjahr 2025 springt um 29,2% auf Euro 108,8 Mio. (Vorjahr: Euro 84,2 Mio.)

Organisches Wachstum rund 22%

EBITDA mit Euro 8,8 Mio. deutlich gesteigert (Vorjahr: Euro 7,1 Mio.)

Sehr starker operativer Cashflow in Höhe von Euro 7,1 Mio.

Weinstadt, 11.03.2026. Die audius SE hat im Geschäftsjahr 2025 sämtliche Erwartungen übertroffen und ihre Position als strategischer Technologiepartner untermauert. Neben Rekordergebnissen bei Gesamtleistung und Ergebniskennzahlen wurde das Unternehmen kürzlich von der FAZ als „Bester IT-Berater“ ausgezeichnet.

Nach vorläufigen ungeprüften Zahlen kletterte die Gesamtleistung von Euro 84,2 Mio. um 29,2% auf Euro 108,8 Mio. Diese dynamische Entwicklung war getrieben von einer starken Nachfrage in allen Geschäftsbereichen sowie den Akquisitionen im zweiten Halbjahr. Das operative Ergebnis (EBITDA) erreichte mit Euro 8,8 Mio. einen neuen Höchstwert und lag damit um 24,3% über dem Vorjahreswert (Vorjahr: Euro 7,1 Mio.). Die EBITDA-Marge lag bei sehr soliden 8,1%.

Die Abschreibungen auf Firmenwerte aus Akquisitionen beliefen sich auf Euro 1,3 Mio. Das EBIT konnte ebenfalls deutlich um 24% zulegen und erreichte einen Wert von Euro 6,2 Mio. (Vorjahr: Euro 5,0 Mio.). Aufgrund eines starken Ergebnisses der Tochtergesellschaft proMX erhöhten sich die Minderheitenanteile am Konzernergebnis. Das Ergebnis je Aktie nach Minderheiten lag bei Euro 0,48 (Vorjahr Euro 0,42).

Die sehr positive Entwicklung spiegelt sich auch im Cashflow wider. Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit lag bei Euro 7,1 Mio. und folgte damit der Entwicklung der Gesamtleistung (Vorjahr: Euro 5,6 Mio.) Die liquiden Mittel zum Bilanzstichtag legten so deutlich auf einen Wert von Euro 17,1 Mio. (Vorjahr Euro 10,0 Mio.) zu. Im Bilanzbild spiegeln sich die teilweise durch Fremdkapital finanzierten Akquisitionen wider. Durch eine deutlich verlängerte Bilanzsumme von Euro 57,5 Mio. ging die Eigenkapitalquote auf einen weiterhin sehr soliden Wert von 46,5% zurück (Vorjahr 63,7%). Gleichzeitig soll die Eigenkapitalrendite durch diese neu gewählte Struktur zukünftig ansteigen.

Der Auftragsbestand legte im Jahresvergleich deutlich zu und lag zum Bilanzstichtag bei einem Wert in Höhe von Euro 98,9 Mio. (Vorjahr: 79,3 Mio.).

Auf Basis der vollen Auftragsbücher hebt der Vorstand seine Prognose für 2026 auf eine Gesamtleistung von über Euro 125 Mio. (zuvor: Euro 115 Mio.) an. Das EBITDA wird dabei bei über Euro 10 Mio. erwartet. audius rechnet dabei mit einem überproportionalen Anstieg des Ergebnisses je Aktie nach Minderheiten.

Die Wachstumsstrategie für das laufende sowie die Folgejahre beruht auf vier Säulen. audius wird im Mobilfunk und Netzausbau seine Rolle als Schlüsselpartner beim bundesweiten Ausbau der Infrastruktur weiter festigen. Der Bereich profitiert von den langfristigen Rahmenverträgen zur Planung und Errichtung von Standorten und garantiert damit eine sehr gute Visibilität. Daneben gewinnt der Bereich der kritischen Infrastruktur wie z.B. Energieversorgern und Behörden zunehmende Bedeutung, gerade auch durch die zuletzt akquisitionsbedingt hinzugewonnene Expertise in diesen Bereichen. Im Bereich Software/Cloud wird audius insbesondere durch eine weitere dynamische geografische Expansion weiterwachsen. Über allem stehen dabei KI-Innovationen, mit denen audius bei seinen Kunden zunehmend messbare Effizienzgewinne generiert und deren digitale Unabhängigkeit erhalten bleibt.

Der Vorstandsvorsitzende Rainer Francisi erläutert: „Wir sind äußerst zufrieden mit den Ergebnissen des Geschäftsjahres 2025 und sind auch für das laufende Jahr sehr zuversichtlich. Wir wachsen mit unseren Kunden weltweit, sichern die digitale Souveränität und bauen gleichzeitig das physische Rückgrat der digitalen Welt – die Mobilfunknetze – aktiv mit aus.“

Der Geschäftsbericht des audius Konzerns mit den finalen Zahlen wird am 28. April 2026 unter https://www.audius.de/de/investor-relations/publikationen veröffentlicht.

Über audius

Die ITK-Unternehmensgruppe audius wurde im Jahr 1991 gegründet und operiert mit ihren rund 900 Mitarbeitenden an über 20 Standorten weltweit mit Fokus in der DACH-Region.

Das Portfolio umfasst 3 Geschäftsbereiche: IT-Services und Software/Cloud mit individuell angepassten Lösungen für öffentliche Auftraggeber, Mittelständler und international agierende Konzerne, sowie Telekommunikation mit Schwerpunkt Netzinfrastrukturen und Auf- und Ausbau des 5G-Netzes.

Zu audius‘ Kunden zählen global agierende Konzerne sowie mittelständische Betriebe und der Fokus bei deren Betreuung liegt auf dem Einsatz zukunftsorientierter Technologien wie künstlicher Intelligenz und Best Practices. Strategisches Ziel ist es sowohl organisch als auch durch Akquisitionen zu wachsen.

Die Aktien der audius SE notieren im Basic Board der Börse Frankfurt sowie im Mittelstandssegment m:access der Börse München.

