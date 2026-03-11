EQS-News: South / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

GUANGZHOU, China, 11. März 2026 /PRNewswire/ -- Nachrichtenbericht aus dem Süden.

Der Regierungsarbeitsbericht hat Chinas Wachstumsziel für 2026 auf 4,5 bis 5 % festgelegt – das erste Jahr des 15. Fünfjahresplans. Der neue Entwurf, der den Zeitraum von 2026 bis 2030 abdeckt, markiert eine entscheidende Phase auf Chinas Weg zur sozialistischen Modernisierung bis 2035.

Für Danilo Türk, ehemaliger Präsident Sloweniens und erfahrener Diplomat mit fundierten Kenntnissen in internationalen Angelegenheiten, verdient dieses Ziel eine genauere Betrachtung. „Angesichts der Größe der chinesischen Wirtschaft ist ein Wachstum von 5 % (für 2025), basierend auf vielen Jahren mit hohen Wachstumsraten in der Vergangenheit, wirklich sehr beeindruckend", bemerkt Türk. „Eine globale Zahl von 4,5 bis 5 % bedeutet also, dass der Plan wirklich sehr ehrgeizig ist."

Drei Säulen des chinesischen Entwicklungsansatzes

Was macht solche Ambitionen möglich? Türk verweist auf drei Besonderheiten des chinesischen Regierungsmodells. „China hat eine langfristige Entwicklungsvision, und das ist sehr wichtig, denn es folgt nicht den Marktveränderungen von Jahr zu Jahr, sondern einer langfristigen Entwicklungsvision." Diese strategische Kontinuität spiegelt sich im Mechanismus des Fünfjahresplans wider – einem Markenzeichen der chinesischen Regierungsführung, das die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt durch mehrere Zyklen globaler Turbulenzen geführt hat.

Diese langfristige Perspektive wird durch eine globale Ausrichtung ergänzt. „China arbeitet seit bereits einigen Jahrzehnten auf der Grundlage einer globalen Ausrichtung, was bedeutet, dass die Belt and Road Initiative und andere Formen der Zusammenarbeit mit der Welt den Spielraum für Entwicklungsmöglichkeiten erweitert haben." Heute ist China der größte Handelspartner für über 120 Volkswirtschaften weltweit – ein Netzwerk, das sowohl Widerstandsfähigkeit als auch Reichweite bietet.

Das dritte Element ist die Umsetzung. „Das ist sehr wichtig, denn neben langfristigen und globalen Visionen gibt es auch eine sehr sorgfältige Arbeitsweise im Tagesgeschäft innerhalb eines jährlichen Entwicklungsprogramms. Alle drei Faktoren zusammen führen zu einem wirklich beeindruckenden Ergebnis."

Technologie und grüner Wandel als Wachstumsmotoren

Der 15. Fünfjahresplan legt einen erheblichen Schwerpunkt auf Zukunftsbranchen – darunter Quantentechnologie, Biofertigung, Wasserstoff- und Kernfusionsenergie, Gehirn-Computer-Schnittstellen, verkörperte KI und 6G. Dies sind keine abstrakten Bestrebungen, sondern gezielte Investitionen in Sektoren, in denen der globale Wettbewerb noch völlig offen ist. Türk sieht darin eine Bestätigung für Chinas nachgewiesene Anpassungsfähigkeit. „China hat seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, Entwicklungsbedürfnisse an technologische Möglichkeiten anzupassen."

Insbesondere die grüne Entwicklung stellt sowohl eine Notwendigkeit als auch eine Chance dar. „China hat in letzter Zeit großen Wert auf einen rationellen Energieverbrauch gelegt und sich darauf konzentriert, China, wie man so schön sagt, schöner zu machen, um die natürliche Umwelt zu erhalten. Auch das ist eine Entwicklungschance." Mit der Verpflichtung, die CO2-Emissionen vor 2030 zu senken, beschleunigt China seinen grünen Wandel durch intelligente Stromnetze, Wasserstoffenergie und grüne Kraftstoffindustrien – Bereiche, die bereits globale Partner anziehen.

Die inländischen Konsumgewohnheiten entwickeln sich parallel dazu. „China hat in kurzer Zeit ein hohes Entwicklungsniveau erreicht, und auch die Konsumgewohnheiten ändern sich." Offizielle Daten zeigen, dass die Konsumausgaben 52 % zum Wirtschaftswachstum im Jahr 2025 beitrugen, fünf Prozentpunkte mehr als im Vorjahr – eine Verschiebung, die die Anfälligkeit für externe Schwankungen verringert und gleichzeitig das Potenzial eines 1,4 Milliarden starken Marktes erschließt.

Handelsresilienz trotz Zollsdruck

Trotz eskalierender Handelsbarrieren seitens der Vereinigten Staaten blieb Chinas Exportleistung im Jahr 2025 robust. Der gesamte Warenhandel erreichte einen Rekordwert von 45,47 Billionen Yuan, wobei die Exporte von Technologieprodukten, darunter Elektrofahrzeuge, integrierte Schaltkreise und Halbleiter, im Vergleich zum Vorjahr um 13,2 % stiegen.

Türk ist in seiner Einschätzung zurückhaltend. „Die Zahlen für 2025 zeigen, dass China trotz der Zollerhöhungen recht gute Exportergebnisse erzielt hat. Die Hindernisse, die im letzten Jahr errichtet wurden, waren nicht allzu schädlich. Sie waren zwar schädlich, aber auch beherrschbar."

Diese Widerstandsfähigkeit spiegelt einen tieferen strukturellen Wandel wider. Während internationale Institutionen vor Handelsspannungen und geopolitischen Reibungen warnen, die die globale Wirtschaftstätigkeit einschränken, haben sich Chinas Handelsbeziehungen diversifiziert. Der globale Süden – Volkswirtschaften mit einem jährlichen Wachstum von rund 5 % – hat mittlerweile einen wachsenden Anteil am chinesischen Handel und verringert damit die Abhängigkeit von einem einzelnen Markt.

Die Diversifizierung zeigt sich in der sich wandelnden Geografie der chinesischen Zusammenarbeit. „Bislang hat die Belt and Road Initiative meiner Meinung nach gezeigt, dass China nicht nur mit den naheliegendsten Partnern in Westeuropa zusammenarbeiten kann, sondern dass es auch andere Partner gibt, die in dieser neuen Entwicklung wirklich sehr innovativ und führend geworden sind."

Türk nennt konkrete Beispiele: die Vertiefung der Beziehungen Ungarns zu China, eine von chinesischen Unternehmen in Kroatien gebaute Brücke. „Wenn man einmal solche erfolgreichen Projekte außerhalb Westeuropas realisiert hat, kann man weiter expandieren."

Wachsendes internationales Interesse trotz Volatilität

Die globale Lage wird zunehmend unsicherer. „Wir befinden uns in einer Situation, in der die Vereinigten Staaten hier und da ohne Plan und ohne organisiertes System Zölle verhängen, was zu Hindernissen führt", bemerkt Türk. Paradoxerweise führt diese Volatilität jedoch zu einem erneuten Interesse an einer Zusammenarbeit mit China.

„Auf der einen Seite gibt es diese ganze Unsicherheit in Bezug auf Zölle und andere destabilisierende Faktoren, aber gleichzeitig besteht großes Interesse seitens wichtiger Länder, ihre Beziehungen zu China tatsächlich auszubauen." In den letzten Monaten haben mehrere europäische Staats- und Regierungschefs China besucht, begleitet von Delegationen großer Unternehmen. An der jüngsten hochrangigen Delegation aus Deutschland nahmen 30 der größten Unternehmen des Landes teil, von denen viele auf eine lange Geschichte in China zurückblicken können. Türk geht davon aus, dass sich dieser Trend fortsetzen wird. „Das Interesse an einer Zusammenarbeit mit China und auch an Investitionen in China wächst."

Für Türk hat Chinas Reaktion auf diese Situation strategische Bedeutung. „In einer derart volatilen Situation wird meiner Meinung nach eine sehr selbstbewusste Haltung Chinas wichtig sein, da alle nach Partnerschaften suchen werden. Das Interesse wird groß sein, das haben die ersten Besuche aus Europa bereits gezeigt, und es werden noch mehr folgen."

Das Ziel von 4,5 bis 5 % ist in diesem Zusammenhang nicht nur eine Zahl. Verankert im Grundsatz „Fortschritt anstreben und gleichzeitig Stabilität bewahren" signalisiert es Kontinuität, Ehrgeiz und das Selbstvertrauen, trotz kurzfristiger Turbulenzen langfristige Ziele zu verfolgen.

