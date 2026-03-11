EQS-News: FIT GROUP AG kündigt Einzelheiten für geplanten Börsengang an

EQS-News: FIT GROUP AG / Schlagwort(e): Börsengang

NICHT ZUR VERTEILUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, GANZ ODER TEILWEISE, IN DEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG WÄRE. ANDERE EINSCHRÄNKUNGEN SIND ANWENDBAR. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER MITTEILUNG.



FIT GROUP AG kündigt Einzelheiten für geplanten Börsengang an

Angebotspreis von EUR 10,55 je angebotener Aktie

Angebot von 190.000 neuen, auf den Namen lautende Nennbetragsaktien mit einem Nennbetrag von je EUR 0,08 und voller Gewinnanteilsberechtigung ab dem 1. Januar 2025

Angebotszeitraum vom 12. März 2026 bis zum 27. März 2026

Teilnahme an dem Angebot durch Übersendung eines Zeichnungsscheins an die FIT GROUP (Anfragen über https://platform.nuways-ag.com/ipo/fitgroup-ag)

Einbeziehung der Aktien in den Freiverkehr an der Wiener Börse (Vienna MTF (Marktsegment „direct market plus“)) nach Abschluss des Angebots und Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister

Schüttorf, Deutschland, 11.März 2026 – Die FIT GROUP AG („Gesellschaft“ oder „FIT GROUP“), ein wachstumsorientiertes Unternehmen mit Fokus auf den Vertrieb hochwertiger Nahrungsergänzungs‑ und Health‑Produkte, hat die Einzelheiten für ihren geplanten Börsengang festgelegt.

Das Angebot steht aus einem öffentlichen Angebot in Deutschland sowie einer Privatplatzierung in bestimmten Jurisdiktionen außerhalb Deutschlands und der Vereinigten Staaten von Amerika angeboten werden. Die Angebotsaktien werden außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika ausschließlich im Rahmen von Offshore-Transaktionen (offshore transactions) im Sinne und in Übereinstimmung mit der Regulation S des United States Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung angeboten und verkauft.

Das Angebot umfasst 190.000 neue, auf den Namen lautende Nennbetragsaktien mit einem Nennbetrag von je EUR 0,08 und voller Gewinnanteilsberechtigung ab dem 1. Januar 2025 („Angebotsaktien“). Die Angebotsaktien stammen aus einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre von EUR 113.720,00, um bis zu EUR 15.200,00 auf bis zu EUR 128.920,00 durch Ausgabe von bis zu 190.000 neuen Aktien.

Der Angebotspreis beträgt EUR 10,55 je Angebotsaktie und bewertet die Gesellschaft mit rund EUR 15 Millionen. Die Mindestzeichnung je Anleger beträgt zehn Angebotsaktien.

Die Angebotsfrist beginnt am 12. März 2026 und endet am 27. März 2026, 24:00 Uhr (Mitteleuropäische Zeit). Das Angebot und die Abwicklung der Zeichnung der Angebotsaktien erfolgen direkt über die FIT GROUP. Angebotsaktien können durch Übermittlung eines unterschriebenen Zeichnungsscheins (in zweifacher Ausfertigung) direkt bei der FIT GROUP gezeichnet werden. Der Zeichnungsschein ist bei der FIT GROUP erhältlich (Anfragen über https://platform.nuways-ag.com/ipo/fitgroup-ag).

Die Aktien der FIT GROUP sollen unter der ISIN DE000A426PD9 im Freiverkehr an der Wiener Börse (Vienna MTF (Marktsegment „direct market plus“)) notiert werden.

Alle Details des Angebots werden im Wertpapier-Informationsblatt erläutert, dessen Veröffentlichung voraussichtlich heute von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gestattet und anschließend auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.fitgroup-ag.com im Abschnitt „Investor Relations“ veröffentlicht wird.

Im Zusammenhang mit dem Börsengang fungiert die NuWays AG als Emissionsbegleiter.

Kontakt:

FIT GROUP AG

ipo@fitgroup-ag.com

WICHTIGE HINWEISE

Diese Mitteilung ist eine Werbung im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 in ihrer jeweils gültigen Fassung („Prospektverordnung“) und § 7 Wertpapierprospektgesetz. Diese Mitteilung darf weder direkt noch indirekt innerhalb der oder in die Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan oder einer Rechtsordnung, in welcher der Vertrieb oder die Veröffentlichung rechtswidrig wäre, veröffentlicht, verteilt oder übermittelt werden. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Aktien noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Aktien der FIT GROUP AG („Gesellschaft“ oder „FIT GROUP“) in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlich unzulässig ist, dar. Es wird kein öffentliches Angebot der in dieser Mitteilung genannten Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden. Die Aktien der Gesellschaft sind nicht und werden nicht unter dem U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung („Securities Act“) registriert. Die in dieser Mitteilung genannten Aktien dürfen in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Aktien dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich auf Basis eines noch zu veröffentlichenden Wertpapier-Informationsblatt („WIB“). Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Aktien der Gesellschaft sollte nur auf der Grundlage des WIB erfolgen. Das WIB wird unverzüglich nach Gestattung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) veröffentlicht werden und auf der Webseite der Gesellschaft (www.fitgroup-ag.com) unter der Kategorie „Investor Relations“ kostenfrei erhältlich sein. Die Gestattung der Veröffentlichung des WIB durch die BaFin darf nicht als Befürwortung einer Investition in Aktien der Gesellschaft verstanden werden. Anleger sollten Aktien ausschließlich auf Grundlage des WIB (einschließlich etwaiger Aktualisierungen hierzu) zeichnen oder erwerben und das WIB (einschließlich etwaiger Aktualisierungen hierzu) vor einer Investitionsentscheidung lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen im Zusammenhang mit der Entscheidung, in die Aktien zu investieren, vollständig zu verstehen. Eine Investition in Aktien ist mit zahlreichen Risiken verbunden, einschließlich des Totalverlusts des eingesetzten Kapitals; diese Risiken werden im Abschnitt „Mit dem Wertpapier und der Emittentin verbundene Risiken“ des WIB beschrieben. Die Anlage in Aktien der Gesellschaft birgt zahlreiche Risiken bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals.

In jedem Mitgliedsstaat des Europäischen Wirtschaftsraums richtet sich diese Mitteilung ausschließlich an „qualifizierte Anleger“ in diesem Mitgliedsstaat im Sinne von Artikel 2 lit. e) der Prospektverordnung.

Im Vereinigten Königreich darf diese Mitteilung nur weitergegeben werden und richtet sich nur an Personen, bei denen es sich um „qualifizierte Anleger“ im Sinne von Artikel 2 lit. e) der Prospektverordnung handelt, soweit dieser durch den European Union (Withdrawal) Act 2018 (in der jeweils geltenden Fassung) Teil des im Vereinigten Königreich beibehaltenen EU-Rechts ist, (i) die professionelle Erfahrung in Investmentangelegenheiten im Sinne der Definition eines professionellen Anlegers in Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils geltenden Fassung („Order“) haben, oder (ii) die vermögende Gesellschaften („High Net Worth Bodies Corporate“), Vereinigungen oder Personengesellschaften ohne eigene Rechtspersönlichkeit oder Treuhänder von Trusts mit einem hohen Wert („High Value Trusts“), wie in Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order beschrieben, oder (iii) Personen, denen diese Mitteilung anderweitig rechtmäßig zugänglich gemacht wird, sind (alle diese Personen werden gemeinsam als „Relevante Personen“ bezeichnet). Die Aktien sind ausschließlich für Relevante Personen erhältlich und jede Einladung zur Zeichnung, zum Kauf oder anderweitigem Erwerb solcher Wertpapiere bzw. jedes Angebot hierfür oder jede Vereinbarung hierzu wird nur mit Relevanten Personen eingegangen. Jede Person, die keine Relevante Person ist, sollte nicht aufgrund dieses Dokuments handeln oder sich auf dieses Dokument oder seinen Inhalt verlassen.

Hinsichtlich der Aktien wurde – ausschließlich für Zwecke der Produktüberwachungsanforderungen gemäß: (a) EU Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente in der geltenden Fassung („MiFID II“), (b) Artikel 9 und 10 der Delegierten Richtlinie (EU) 2017/593 der Kommission zur Ergänzung der MiFID II und (c) lokalen Umsetzungsmaßnahmen (zusammen „MiFID II-Produktüberwachungsanforderungen“) und unter Ausschluss jeglicher vertraglichen, deliktsrechtlichen oder sonstigen Haftung, der ein "Konzepteur" (im Sinne der MiFID II-Produktüberwachungsanforderungen) ansonsten in diesem Zusammenhang unterliegen könnte - ein Produktfreigabeverfahren durchgeführt, das ergeben hat, dass die Aktien (i) mit einem Endkunden-Zielmarkt aus Kleinanlegern und Anlegern, die die Kriterien für professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien (jeweils im Sinne der MiFID II) erfüllen, vereinbar sind, und (ii) für den Vertrieb über alle gemäß der MiFID II zulässigen Vertriebskanäle geeignet sind („Zielmarktbestimmung“). Ungeachtet der Zielmarktbestimmung sollten Vertreiber Folgendes beachten: Der Kurs der Aktien kann sinken und Anleger könnten einen Teil ihres investierten Betrags verlieren oder einen Totalverlust erleiden. Die Aktien bieten keine garantierten Erträge und keinen Kapitalschutz. Eine Anlage in die Aktien ist nur für Anleger geeignet, die keine garantierten Erträge und keinen Kapitalschutz benötigen und die (alleine oder mithilfe eines geeigneten Finanz- oder sonstigen Beraters) in der Lage sind, die Vorteile und Risiken einer solchen Anlage zu beurteilen, und die über ausreichende Mittel verfügen, um eventuelle Verluste, die aus einer solchen Anlage entstehen können, zu verkraften. Die Zielmarktbestimmung berührt nicht die Anforderungen etwaiger vertraglicher, gesetzlicher oder aufsichtsrechtlicher Verkaufsbeschränkungen in Bezug auf die Transaktion.

Zur Klarstellung: Die Zielmarktbestimmung ist weder (a) eine Beurteilung der Eignung oder Angemessenheit im Sinne der MiFID II noch (b) eine Empfehlung an einen Anleger oder eine Gruppe von Anlegern, in die Aktien zu investieren, diese zu erwerben oder irgendeine sonstige Handlung in Bezug auf diese vorzunehmen.

In die Zukunft gerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält „in die Zukunft gerichtete Aussagen“. In die Zukunft gerichtete Aussagen sind manchmal, aber nicht immer, an der Verwendung eines Datums in der Zukunft oder durch Wörter wie „werden“, „davon ausgehen“, „zum Ziel setzen“, „könnten“, „möglicherweise“, „sollten“, „erwarten“, „glauben“, „beabsichtigten“, „planen“, „bereiten vor“ oder „abzielen“ (einschließlich deren negative Formulierungen oder anderen Varianten) zu erkennen. In die Zukunft gerichtete Aussagen sind ihrer Art nach vorausschauend, spekulativ und mit Risiken und Unsicherheiten verbunden, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen, die in der Zukunft möglicherweise eintreten können oder auch nicht eintreten können. Es bestehen eine Reihe von Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Ereignisse und Entwicklungen erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Sämtliche späteren schriftlichen oder mündlichen in die Zukunft gerichteten Aussagen, welche die Gesellschaft, deren jeweilige verbundene Unternehmen oder in ihrem Namen handelnden Personen zuzurechnen sind, sind in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch die oben genannten Faktoren eingeschränkt. Es kann nicht zugesichert werden, dass die in diesem Dokument enthaltenen in die Zukunft gerichteten Aussagen realisiert werden können. In die Zukunft gerichtete Aussagen werden zum Zeitpunkt dieser Mitteilung getroffen.

Vorbehaltlich anwendbarer gesetzlicher Vorschriften beabsichtigt die Gesellschaft nicht, in die Zukunft gerichtete Aussagen in dieser Mitteilung zu aktualisieren, zu prüfen, zu überarbeiten oder an tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen, ob aufgrund der Tatsache, dass neue Informationen vorliegen, in der Zukunft neue Entwicklungen eintreten oder aus einem sonstigen Grund, noch übernehmen sie eine derartige Verpflichtung.

Diese Mitteilung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit aller Informationen, die zur Bewertung der Gesellschaft und/oder ihrer Vermögens-, Finanz- und Ertragslage erforderlich sind. Die Finanzinformationen (einschließlich Prozentsätzen) wurden gemäß den etablierten kaufmännischen Grundsätzen gerundet.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen dienen nur zu Hintergrundzwecken und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit. Niemand darf sich für irgendeinen Zweck auf die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen oder deren Richtigkeit, Fairness oder Vollständigkeit verlassen.

