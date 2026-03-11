EQS-News: ForwardX feiert ein Jahr groß angelegten AMR-Betriebs im Chery-Werk in Dalian

EQS-News: ForwardX Robotics / Schlagwort(e): Miscellaneous

PEKING, 11. März 2026 /PRNewswire/ -- Ein Jahr nach der Einführung autonomer mobiler Roboter (AMRs) im Chery-Werk in Dalian unterstützt das System weiterhin groß angelegte interne Logistikprozesse sowohl in der Schweißerei als auch in der Endmontage und beweist damit seine Leistungsfähigkeit in einem Umfeld der Automobilproduktion mit hohem Produktionsvolumen.

Das Projekt umfasst 435 AMRs, die im gesamten Werk eingesetzt werden sollen. Bis heute sind über 270 Roboter an Schweißer- und Endmontagearbeitsplätzen im Einsatz und unterstützen ein Produktionsumfeld mit hohem Durchsatz, in dem täglich zwischen 800 und 1000 Fahrzeuge produziert werden.

In der Automobilfertigung ist eine ununterbrochene Materialversorgung entscheidend für die Stabilität der Produktionslinie. Interne Logistiksysteme müssen den kontinuierlichen Transport Tausender Bauteile zwischen den Werkstätten koordinieren, um einen reibungslosen Ablauf der Montagelinien zu gewährleisten.

Um diese logistischen Anforderungen zu erfüllen, wurden in zwei wichtigen Produktionsbereichen autonome mobile Roboter eingeführt. In der Schweißerei übernehmen 121 AMRs die automatisierte Zufuhr von Teilen, die bei der Karosseriemontage verwendet werden. In der Endmontage unterstützen 150 AMRs den Komponententransport und die Teileverteilung an den Produktionsstationen.

In der Schweißerei unterstützt das System nun die automatisierte Anlieferung von 32 verschiedenen Teilen und deckt damit mehr als 50 % des benötigten Materialbedarfs ab. In der Endmontage übernimmt das System die Anlieferung von 95 Teilen und deckt damit fast 80 % der für die Montagelinie benötigten Materialien ab. Dadurch können die Roboter einen wesentlichen Teil der internen Logistikaufgaben während des gesamten Produktionsprozesses übernehmen.

Die Roboter arbeiten mit der AMR-Plattform der vierten Generation von ForwardX, die eine bildbasierte Navigation mit einem intelligenten Flottenmanagementsystem kombiniert. Dies ermöglicht Robotern, sich in komplexen Fabrikumgebungen zurechtzufinden und gleichzeitig Transportaufgaben dynamisch über mehrere Arbeitsplätze hinweg zu koordinieren.

„Groß angelegte Automatisierung in der Automobilfertigung erfordert langfristige betriebliche Zuverlässigkeit", sagte Nicolas Chee, Gründer und Geschäftsführer von ForwardX Robotics. „Dieser Einsatz hat im vergangenen Jahr gezeigt, wie autonome mobile Roboter stabile Materialflüsse in komplexen Produktionsumgebungen unterstützen können."

Dieser Einsatz reduzierte die Anforderungen an den manuellen Materialtransport innerhalb des Werks deutlich, verbesserte die interne Logistikeffizienz und unterstützte schlanke Produktionsprozesse. Mit der weiteren Skalierung des Systems und der angestrebten vollständigen Optimierung im Laufe dieses Jahres dürfte die Automatisierungsplattform die internen Transportabläufe weiter verschlanken und den Personaleinsatz für höherwertige Aufgaben optimieren.

Das erfolgreiche erste Betriebsjahr im Werk von Chery in Dalian verdeutlicht, wie groß angelegte mobile Robotereinsätze die langfristige Betriebsstabilität in Produktionsumgebungen mit hohem Durchsatz unterstützen können.

Informationen zu ForwardX

ForwardX Robotics ist ein weltweit führender Anbieter bildbasierter autonomer Intralogistik und bietet Automatisierung auf Industrieniveau für komplexe, sicherheitskritische Umgebungen. Aufbauend auf fundiertem Fachwissen in den Bereichen Computer Vision und Robotik-Software ermöglicht ForwardX Unternehmen den Einsatz autonomer mobiler Roboter und autonomer Gabelstapler in realen Betriebsabläufen, in denen Menschen, Fahrzeuge und Roboter zusammenarbeiten. Kernstück von ForwardX ist eine einheitliche Softwareplattform, die eine ganze Reihe mobiler Roboter steuert und eine skalierbare Flottensteuerung sowie die Integration mit WMS- und MES-Systemen des Kunden unterstützt. Mit mehr als 500 Einsätzen weltweit helfen die Lösungen von ForwardX Herstellern, 3PLs und Logistikunternehmen dabei, eine zuverlässige Automatisierung in ihren Anlagen zu skalieren.

Besuchen Sie ForwardX auf der LogiMat 2026 – Halle 8, Stand 8C11 – und erleben Sie die Zukunft der Automobillogistik.

